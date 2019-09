Hành khách giả dạng cụ ông 81 tuổi để bay tới Mỹ

Ấn Độ"Cụ ông" ngồi xe lăn bị phát hiện là một người đàn ông 32 tuổi cải trang tại sân bay New Delhi để lên chuyến bay tới Mỹ.

Người đàn ông mặc bộ quần áo trắng, đội khăn trắng, đi giày đen cùng bộ râu bạc gây chú ý khi đến điểm kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế Indira Gandhi vào tối 8/9 để bay tới New York, Mỹ. Ông ta tỏ ra không hợp tác khi được yêu cầu kiểm tra an ninh.

Jayesh Patel cải trang thành cụ ông ngồi xe lăn ở sân bay quốc tế Gandhi hôm 8/9. Ảnh: CISF

"Nhân viên của chúng tôi đề nghị người ngồi trên xe lăn đứng dậy, ông ta nói mình không đứng được. Nhân viên của chúng tôi đề nghị hỗ trợ, ông ta miễn cưỡng đứng lên", Shrikant Kishore, quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát vũ trang Ấn Độ, cho biết.

Nhân viên an ninh phát hiện râu và tóc của hành khách này màu trắng nhưng phần chân tóc lại màu đen. Ông ta cũng cố tình tránh ánh mắt của nhân viên an ninh. Hành khách này trình ra một hộ chiếu mang tên Amrick Singh, sinh vào tháng 2/1938, nghĩa là ông ta 81 tuổi.

Jayesh Patel cải trang thành cụ ông ở sân bay quốc tế Gandhi hôm 8/9. Ảnh: CISF

"Ông ta chắc chắn chưa đến 80 tuổi. Da dẻ của ông ta giống một người ít tuổi hơn", Kishore nói.

Sau khi bị thẩm vấn, người đàn ông cuối cùng khai nhận với giới chức rằng mình thực ra là Jayesh Patel, 32 tuổi, một cư dân ở bang Gujarat, muốn tới Mỹ để tìm việc làm nhưng không xin được visa.

Một người đàn ông tên là Bharat đã đề nghị giúp Patel tới New York với chi phí gần 42.000 USD và giới thiệu cho anh một nhân viên trang điểm. Người này đến phòng khách sạn và hóa trang cho Patel thành ông già trước khi tới sân bay. Cảnh sát đang truy tìm Bharat và nhân viên trang điểm trên, trong khi Patel bị bàn giao cho cơ quan di trú.

Sân bay quốc tế Gandhi là sân bay nhộn nhịp nhất Ấn Độ, với gần 70 triệu hành khách qua lại vào năm 2018.

Jayesh Patel, người cải trang thành cụ ông ở sân bay quốc tế Gandhi hôm 8/9. Ảnh: CISF

Năm 2011, một thanh niên Hong Kong cũng từng đeo mặt nạ silicon và dùng giấy tờ thông hành giả dạng một người đàn ông 55 tuổi để lên chuyến bay tới Canada mà không bị phát hiện. Sau khi máy bay cất cánh, anh ta vào phòng vệ sinh và cởi bỏ đồ hóa trang.

Anh Ngọc (Theo CNN)