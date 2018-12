Hàng xóm dửng dưng trước sự náo động Trump đem đến Florida

Trump ăn tối ngoài trời cùng vợ con dịp Lễ Tạ ơn

Khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Trump tại Palm Beach, Florida. Ảnh: NYTimes

Có sự thay đổi lớn bên ngoài căn nhà nhìn ra biển của gia đình Borislow tại Palm Beach, Florida, vì họ sống đối diện Mar-a-Lago, khu nghỉ mát mùa đông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Một tàu tuần tra lực lượng tuần duyên đỗ ngay bên ngoài cửa sổ của họ, theo NYTimes.

Ông Trump đến Mar-a-Lago vào đêm 22/11 để tận hưởng kỳ nghỉ lễ Tạ ơn cùng gia đình. Chuyến đi của ông mang đến những náo động rõ ràng: xe cảnh sát chặn những chiếc xe tải cố gắng đi qua con đường hai làn xe ở gần khu bất động sản, một loạt xe tối màu với những người lái xe có vẻ mặt nghiêm trang đậu dọc đường phố.

Tàu hải cảnh tuần tra tại vùng biển bao quanh đường trong khi một chiếc lều được thiết lập gần đó - nơi những chiếc xe tải giao hàng bị kiểm tra. Xe lưu động của các hãng tin đỗ cách đó vài dãy nhà.

Shelly Borislow không có vấn đề gì với sự náo động này. "Có rất nhiều người muốn sống cùng khu phố với tổng thống", bà nói.

Palm Beach đã từng đón nhiều nhà lãnh đạo, chẳng hạn như gia đình Kennedy chọn nơi này để đi nghỉ đông khi ông John F. Kennedy làm tổng thống thứ 35 của Mỹ. Nhưng việc đảm bảo an ninh cho khu nghỉ mát hơn 80.000 m2 của ông Trump và việc chú ý đến những chiếc xe và giao thông qua lại dường như đã làm đảo lộn thị trấn dưới 9.000 dân này.

Phóng viên làm việc ở gần khu nghỉ mát. Ảnh: NYTimes

Các quan chức hành pháp từ lâu đã lo lắng về những thách thức trong việc bảo vệ Mar-a-Lago. Nữ doanh nhân Marjorie Merriweather Post tặng nó cho chính phủ liên bang vào năm 1973 với ý định biến nó thành khu nghỉ đông chính thức của tổng thống. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ sau đó trả lại tài sản này "do lo ngại về việc bảo trì và an ninh". Ông Trump mua nó vào năm 1985 và biến nó thành một câu lạc bộ thượng lưu một thập kỷ sau đó.

Các quan chức liên bang, dẫn đầu bởi mật vụ, đang giám sát một loạt các biện pháp an ninh. Cục Hàng không Liên bang đã hạn chế các chuyến bay trên Palm Beach, lực lượng tuần duyên thành lập ba khu an ninh cho đường thủy Intracoastal và khu vực ngoài khơi gần Palm Beach. Họ cảnh báo rằng người vi phạm một trong những khu vực an ninh có thể bị phạt đến 12 năm tù.

Mật vụ kín tiếng về vấn đề an ninh nhưng quan chức an ninh công cộng Palm Beach, Kirk Blouin, nhấn mạnh rằng chuyến thăm của ông Trump không gây quá nhiều khó khăn cho bộ phận 70 người của họ. "Chúng tôi đã bảo vệ tất cả tổng thống đến đây kể từ khi tôi bắt đầu công việc 28 năm trước", ông Blouin nói. "Các tổng thống đến đây nhiều lần, kể cả các nhà lãnh đạo thế giới. Điều này không có gì mới với chúng tôi". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vị trí sát bờ biển của khu nghỉ mát "rõ ràng tạo ra thêm thách thức".

Trước khi ông Trump đến nơi, khoảng 20 người biểu tình đã tập trung gần Mar-a-Lago trong khoảng ba giờ đồng hồ, nhưng không có sự cố và không có vụ bắt giữ nào xảy ra, ông Blouin nói. Các chủ nhà lân cận cũng thông cảm cho sự bất tiện này, ông nói.

Tàu tuần duyên đỗ bên ngoài khu nghỉ mát. Ảnh: NYTimes

Nhiều người dân địa phương coi sự chú ý trong tuần này như "chuyện thường ngày ở huyện".

"Tất cả tổng thống, những người làm việc trong chính quyền, đều từng đến Palm Beach", Marie Hope Davis, một người sống ở gần đó cho biết. "Lý do là họ đến để quyên tiền".

Tuy nhiên, bà Davis lo ngại về nạn tắc đường. Bà nhớ lại rằng khi cô chú mình đến thăm Palm Beach, họ thường muốn thấy nơi ông Kennedy đã ở lại. Và mặc dù ông Trump là chủ sỡ hữu của Mar-a-Lago, bà không thực sự coi ông là "người địa phương".

"Ông ấy là một doanh nhân, và những câu lạc bộ này chỉ là việc kinh doanh của ông ấy", bà nói. "Tôi nghĩ rằng Tháp Trump mới thực sự là nhà của ông ấy, đó mới là nơi ông ấy yêu mến".

Một người có tên Mindy có cảm xúc lẫn lộn về sự chú ý dành cho khu mình sống và đoàn xe hùng hậu hộ tống tổng thống đắc cử, nhưng bà vui vì các nhà chức trách đã không làm khó cư dân địa phương.

"Rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn: một đống xe cảnh sát và mật vụ ở khắp mọi nơi", bà nói. "Tôi vẫn chưa kết luận được điều này là tốt hay xấu".

