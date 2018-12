Hàng nghìn người biểu tình đến cửa nhà Trump ở New York

Biểu tình phản đối Trump đắc cử tổng thống lan rộng ở Mỹ

Người biểu tình ở New York giơ khẩu hiệu "Tình yêu chiến thắng hận thù". Ảnh: AP

Đám đông biểu tình chống Trump hôm 12/11 ở New York là một trong những đám đông lớn nhất phản đối kể từ khi ông đắc cử hôm 8/11, theo New York Times. Hàng nghìn người là con người nhập cư, chuyển giới, nam, nữ, thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, tuần hành từ Quảng trường Union ở trung tâm New York tới Tháp Trump, đại bản doanh và nhà của ông.

Một số cầm các biểu ngữ như: "Hãy cho thấy giới thấy phiếu phổ thông trông thế nào". Một số người hô: "Không phải tổng thống của tôi!".

Hàng nghìn người ở New York biểu tình cùng các đám đông khác ở thành phố Chicago và Los Angeles. 8.000 người biểu tình ở thành phố Los Angeles, là đám đông lớn nhất chống Trump tại thành phố phía nam bang California, ABC7 dẫn cảnh sát cho biết.

Những cuộc biểu tình khác cũng diễn ra ở các thành phố như Oakland, bang California; Baltimore bang Maryland; Kansas City, bang Missouri; Milwaukee, bang Wisconsin và Portland, bang Oregon.

Các cuộc biểu tình chủ yếu do những nhóm nhà hoạt động địa phương tổ chức, nhưng những tổ chức quốc gia như Showing Up for Racial Justice, A.C.L.U. và the National Action Network cũng góp sức ủng hộ biểu tình. Lời kêu gọi tham gia chủ yếu được truyền qua Facebook và các mạng xã hội.

Trọng Giáp