Hãng hàng không Trung Quốc dừng bay đến Mỹ

China Eastern trở thành hãng hàng không lớn đầu tiên của Trung Quốc dừng bay đến và rời Mỹ nhằm ngăn virus corona lan rộng.

Do "sự cố y tế cộng đồng cần đây", China Eastern hủy các chuyến bay từ Thượng Hải đến Los Angeles và New York từ 2/2 đến 10/2, theo thông báo được lưu hành giữa các hãng lữ hành. Hành khách cũng không thể đặt vé đến các thành phố lớn của Mỹ trên website của China Eastern cho đến ngày 29/3.

China Eastern cũng hủy các chuyến bay từ Thượng Hải đến San Francisco từ 6/2 đến 9/2, các chuyến bay đến Chicago ngày 8/2 và đến Honolulu từ 3/2 đến 27/2, theo thông báo.

"Trong những ngày tới, China Eastern sẽ theo dõi sát sao đại dịch và sẽ có điều chỉnh các chuyến bay", thông báo viết.

Phó thống đốc bang Hawaii Josh Green cũng xác nhận China Eastern đã dừng các chuyến bay giữa Trung Quốc và bang này.

Các chuyến bay thẳng đến Mỹ vẫn có thể được đặt trên trang web của Air China và China Southern, hai hãng hàng không lớn khác của Trung Quốc.

Máy bay Airbus A330-200 của hãng hàng không China Eastern hạ cánh ở sân bay quốc tế Vancouver hồi tháng 1/2017. Ảnh: Handout.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Australia, New Zealand và Hàn Quốc, đã bắt đầu cấm nhập cảnh với người nước ngoài từng đến Trung Quốc. Italy và Israel cấm mọi chuyến bay từ Trung Quốc đến nước này. Nhiều nước khác khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc đại lục để ngăn dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) lây lan.

Theo dữ liệu của Bộ Giao thông Mỹ, trong năm 2018, tổng cộng 8,5 triệu lượt hành khách đi các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó China Eastern có 1,4 triệu lượt khách.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 5/2, dịch viêm phổi do nCoV đã khiến 492 người chết, trong đó 490 người ở Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh tăng lên 24.551. Trung Quốc đã cho phép bổ sung một nhóm chuyên gia Mỹ vào phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nước này, nhằm nghiên cứu và tìm cách đối phó với nCoV.

Quốc Hưng (Theo CNN, NY Times)