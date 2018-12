Hải quân Nga bị nghi bám đuổi tàu ngầm Anh ngoài khơi Syria

Nga chuyển thêm nhiều vũ khí tới Syria / Tác động hạn chế của đòn không kích Mỹ nhắm vào Syria

Một tàu ngầm lớp Astute thử nghiệm hồi năm 2012. Ảnh: Wikipedia.

Tờ Sunday Times của Anh hôm nay đưa tin hai tàu ngầm lớp Kilo của Nga, được hai tàu hộ vệ và một máy bay săn ngầm hỗ trợ, truy đuổi một tàu ngầm hạt nhân lớp Astute của Anh trên Địa Trung Hải, ngay trước khi liên quân Mỹ - Anh - Pháp không kích Syria.

Theo đó, lực lượng Nga đã bám theo tàu ngầm Anh trong nhiều ngày, khi nó tiến vào phạm vi tấn công Syria. Hải quân Mỹ sau đó phải triển khai một máy bay tuần thám đa năng P-8A Poseidon để theo dõi tàu ngầm Nga và bảo vệ đồng minh. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tàu ngầm Đề án 636 Varshavyanka (lớp Kilo) của Nga có thể mang theo nhiều ngư lôi và tên lửa hành trình, được giới quân sự Anh đánh giá là "mối đe dọa đáng kể". Trong khi đó, lớp Astute là dự án tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất của Anh, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tấn công xa bờ.

Dù hải quân Nga và Anh thường xuyên theo dõi nhau ở khu vực Địa Trung Hải, đây là lần bám đuổi công khai đầu tiên giữa tàu ngầm hai nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và London lên đến đỉnh điểm.

Đòn tấn công bằng 105 tên lửa do Mỹ, Anh, Pháp thực hiện sáng 14/4 vào các cơ sở ở Syria nhằm đáp trả cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường hồi đầu tháng. Nga, Syria và Iran đã lên án hành động này của Mỹ, tuy nhiên dự thảo nghị quyết chỉ trích vụ tấn công do Nga trình ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị bác bỏ.

Duy Sơn