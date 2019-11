Hải quân Mỹ hục hặc với Trump

Hải quân Mỹ quyết điều trần nội bộ để định đoạt số phận trung sĩ Edward Gallagher, dù Trump nhiều lần yêu cầu phục chức cho người này.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer hôm qua khẳng định trung sĩ Edward Gallagher, lính đặc nhiệm bị nghi phạm tội ác chiến tranh và được Tổng thống Donald Trump ân xá, vẫn phải tham gia các phiên điều trần nội bộ và đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi lực lượng Đặc nhiệm Thủy Bộ Không hỗn hợp (SEAL), bất chấp yêu cầu khôi phục toàn bộ chức vụ từ ông chủ Nhà Trắng.

"Tôi tin rằng quy trình này bảo đảm trật tự và kỷ luật trong lực lượng", Bộ trưởng Spencer nói, sau khi xuất hiện mâu thuẫn giữa hải quân Mỹ và Trump về cách xử lý Gallagher. Phát biểu được đưa ra sau khi Trump yêu cầu hải quân Mỹ không loại đặc nhiệm này khỏi lực lượng SEAL.

Trump (trái) và Spencer trong một cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

"Hải quân Mỹ sẽ không lấy đi chiếc ghim hình đinh ba của đặc nhiệm Eddie Gallagher. Sự việc này được xử lý rất tệ ngay từ đầu. Hãy quay lại làm việc đi", Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 21/11. Ghim hình đinh ba được trao cho lính SEAL sau khi hoàn tất quá trình đào tạo và tuyển chọn khắc nghiệt, tượng trưng cho tư cách thành viên trong lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ này.

Spencer thừa nhận Trump có quyền phục chức và đưa Gallagher trở lại SEAL ngay cả khi các chỉ huy hải quân quyết định loại bỏ anh ta. "Tổng tư lệnh là tổng tư lệnh, ông ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn", Bộ trưởng Hải quân Mỹ nói.

Phát ngôn viên hải quân Mỹ Charlie Brown cho biết lực lượng này sẽ thực thi các mệnh lệnh hợp pháp từ Tổng thống Mỹ. "Chúng tôi sẽ làm vậy nếu nhận được yêu cầu chấm dứt đánh giá năng lực chuyên môn của trung sĩ Gallagher. Hải quân Mỹ đã biết tới dòng tweet của Tổng thống và đang chờ thêm chỉ đạo", chuẩn đô đốc Brown cho hay.

Một số quan chức Lầu Năm Góc khẳng định các bài đăng trên Twitter không phải là mệnh lệnh của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, ám chỉ rằng Trump cần ban hành sắc lệnh bằng văn bản nếu muốn phục chức cho Gallagher.

Gallagher sau phiên tòa ở Mỹ hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Gallagher hồi tháng 10 bị hải quân Mỹ giáng cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ và chịu án 4 tháng tù do chụp ảnh bên thi thể một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul, Iraq năm 2017. Đặc nhiệm này còn bị cáo buộc sát hại tay súng IS tuổi thiếu niên sau khi đối phương đã đầu hàng, cũng như nã đạn bừa bãi vào dân thường, nhưng tòa án quân sự Mỹ cho rằng không đủ chứng cứ để tuyên án Gallagher các tội danh này.

Trump hôm 15/11 quyết định ân xá và khôi phục quân hàm cho Gallagher, yêu cầu hải quân Mỹ dọn đường để binh sĩ này có thể xuất ngũ với đầy đủ phụ cấp và lương hưu.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ thông báo sẽ mở phiên điều trần đầu tiên ngày 2/12 dưới sự chủ trì của chuẩn đô đốc Collin Green, tư lệnh tác chiến đặc nhiệm hải quân Mỹ, nhằm xác định liệu Gallagher còn đủ tiêu chuẩn phục vụ trong SEAL hay không. Ba sĩ quan chỉ huy của Gallagher cũng sẽ phải tham gia các buổi điều trần riêng về số phận của họ trong lực lượng SEAL.

Vũ Anh (Theo Reuters, CNN)