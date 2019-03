Hai máy bay Mỹ quệt cánh vào nhau trên đường băng

Đường băng trơn trượt do thời tiết xấu khiến hai phi cơ va chạm, hàng trăm hành khách phải chuyển máy bay để tiếp tục hành trình.

Hành khách có mặt trên máy bay chụp lại cảnh cánh của hai chiếc phi cơ quệt vào nhau. Ảnh: News.

Một máy bay của hãng Southwest chuẩn bị cất cánh từ sân bay Newark, New Jersey tới Fort Lauderdale, Florida, Mỹ thì bị quệt cánh trái vào cánh đuôi của một máy bay khác đậu trên đường băng. Lý do của sự cố là do thời tiết xấu, mưa làm tan băng khiến mặt đường băng trơn trượt, New York Post đưa tin ngày 4/3.

Sau khi sự cố xảy ra, hai máy bay được đưa trở lại bãi đỗ, 242 hành khách đều may mắn không bị thương và được sắp xếp sang các chuyến bay khác để tiếp tục hành trình.

"Có vẻ như kỳ nghỉ của tôi ở Florida sẽ phải hoãn lại vì máy bay của tôi vừa bị một máy bay khác đâm vào ở đường băng", một du khách có mặt trên máy bay tên Bryan Rogers đã đăng lên trang cá nhân.

Hãng hàng không đã lên tiếng xác nhận sự cố, gửi lời xin lỗi tới toàn bộ hành khách hàng bị chậm lịch trình của họ bị trì hoãn.