Hai kẻ sát hại con tin ở nhà thờ Pháp là 'chiến binh' IS

Bắt cóc con tin tại nhà thờ Pháp, ba người chết

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.

Hai người đàn ông cầm dao hôm nay bắt cóc 5 người, trong đó có linh mục Jacques Hemel, hơn 80 tuổi, tại nhà thờ ở Saint Etienne du Rouvray, gần thành phố Rouen, vùng Normandy, miền bắc Pháp. Chúng sát hại Hemel trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

"Những người tấn công nhà thờ Normandy là chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). Họ đáp lại lời kêu gọi nhằm vào những quốc gia trong liên minh Thập tự chinh", hãng tin Amaq, có liên hệ với IS, dẫn một "nguồn tin an ninh" cho biết.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao, hai tuần sau khi Mohamed Lahouaiej Bouhlel, người gốc Tunisia, lao xe tải vào đám đông mừng quốc khánh Pháp ở thành phố Nice làm 84 người chết, hơn 300 người bị thương.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm nay tuyên bố sẽ đối phó với IS "bằng mọi biện pháp" hợp pháp, theo AFP. Ông có mặt tại Saint Etienne du Rouvray chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ bắt cóc. Ông gọi đây là hành động "tấn công khủng bố hèn hạ".

Tổng thống Hollande kêu gọi người dân Pháp "thiết lập khối đoàn kết không thể chia rẽ", cùng đối mặt với chủ nghĩa khủng bố.

Như Tâm