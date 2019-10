hai công dân Mỹ bị bắt ở Trung Quốc

Jacob Harlan và Alyssa Petersen, hai người Mỹ dạy tiếng Anh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bị bắt tháng trước, nhưng cảnh sát địa phương chưa xác nhận.

China Horizons, công ty chủ quản của Harlan và Petersen có trụ sở tại bang Idaho, Mỹ, tuần trước thông báo trên Facebook rằng hai người này "bị buộc những tội danh không có thật và gia đình họ đang tìm đến các luật sư quốc tế nhằm giúp đưa họ trở về".

Một tài khoản trên nền tảng GoFundMe kêu gọi quyên góp chi phí pháp lý cho Petersen cho biết cô bị bắt với cáo buộc "đưa người qua biên giới trái phép" vào cuối tháng 9 và mất liên lạc hai tuần, tới khi Bộ Ngoại giao Mỹ xác định về tình trạng của cô.

Alyssa Petersen tại Trung Quốc. Ảnh: GoFundMe.

"Chúng tôi được biết rằng cô ấy vẫn ổn trong trại giam. Cô ấy không thể liên lạc với bất kỳ ai ngoài một nhân viên lãnh sự đến thăm một lần mỗi tháng và một luật sư", tài khoản này nói thêm.

Trong khi đó, Harlan, người sáng lập China Horizons, bị giữ lại trong một khách sát đặt dưới sự giám sát của cảnh sát thành phố Trấn Giang, theo một tài khoản GoFundMe khác được thiết lập để kêu gọi quyên góp cho ông.

Jacob Harlan, người sáng lập công ty China Horizons. Ảnh: Washington Times.

"Chúng tôi đã biết về vụ bắt hai công dân Mỹ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cũng như những cáo buộc chính quyền địa phương đưa ra đối với họ. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài và đang theo dõi tình hình", một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

China Horizons, công ty điều phối người Mỹ dạy tiếng Anh cho các trường học Trung Quốc, cho biết họ sẽ đóng cửa vào cuối tháng này. "Không may, do sự leo thang trong các vấn đề chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi không thể tiếp tục đưa giáo viên đến Trung Quốc một cách an toàn nữa", công ty viết trên Facebook.

Ánh Ngọc (Theo AFP)