Hai chú chó quấn quýt theo ông chủ bị thương vào bệnh viện

Đoạn video cảm động về lòng trung thành của những chú chó được ghi lại tại thành phố Chimbote, Peru, sau khi người chủ bị ngã và chấn thương ở đầu do say xỉn, The Sun cho hay.

Chó quấn quýt theo ông chủ bị thương vào bệnh viện Khi xe cứu thương đến và người đàn ông được chuyển đi bằng cáng, hai chú chó cũng nhảy lên xe để cùng đến bệnh viện Caleta. Chúng quấn quýt bên ông trong khi các nhân viên y tế chữa trị, tỏ rõ vẻ lo lắng. Tại bệnh viện, hai chú chó tiếp tục bám theo ông chủ và các y bác sĩ vào trong.

Khi người đàn ông nửa tỉnh nửa mê, một chú chó đã nhảy lên giường bệnh nằm bên cạnh chủ, còn chú chó kia đứng gần đó chờ đợi.

