Gorbachev cảnh báo tình trạng hỗn loạn khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INF

Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev hôm nay cho rằng an ninh quốc tế sẽ suy yếu nếu Mỹ rời khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Reuters.

"Việc hủy bỏ hiệp ước sẽ không đem lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế, động thái này làm suy yếu an ninh không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới", Gorbachev trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax của Nga. Ông khẳng định việc Mỹ rút khỏi INF sẽ giáng đòn chí mạng không chỉ vào châu Âu, mà toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế.

Cựu lãnh đạo Liên Xô nói rằng ông từng hy vọng Washington sẽ đảo ngược tiến trình và thay đổi quyết định rút khỏi INF được công bố vào tháng 2. "Từng có một số hy vọng được đặt vào đối tác của chúng ta, nhưng thật không may chúng không thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng, bây giờ tất cả chúng ta đều thấy an ninh chiến lược đang chịu một đòn giáng", Gorbachev nói thêm.

Tuyên bố của Gorbachev được đưa ra sau khi Mỹ quyết định rút khỏi hai hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga là INF và Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START). Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 31/7 thông báo sự kết thúc của INF vào ngày 1/8, đồng thời khẳng định Washington không gia hạn New START khi nó hết hiệu lực vào năm 2021.

INF được Gorbachev và người đồng cấp Mỹ Ronald Reagan ký năm 1987. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí đầu tiên và duy nhất đến nay loại bỏ hoàn toàn một loại vũ khí hạt nhân, khi yêu cầu hai cường quốc loại bỏ hơn 2.600 tên lửa có tầm bắn 500-5.500 km. Loại tên lửa tầm trung này có thể thực hiện đòn tấn công hạt nhân mang tính hủy diệt trên toàn lãnh thổ châu Âu trong thời gian chỉ chưa đầy 6 phút, khiến quốc gia bị tấn công gần như không có cơ hội đáp trả.

Ngọc Ánh (Theo RT)