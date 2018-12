Giám đốc Huawei định lấy bằng tiến sĩ trong lúc bị giam lỏng ở Canada

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu rời khỏi nhà riêng ở Vancouver, Canada hôm 12/12. Ảnh: Canadian Press.

Sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD, giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vẫn phải đeo vòng định vị, bị cấm ra khỏi nhà riêng ở Vancouver từ 23h đến 7h hôm sau và phải trả tiền cho công ty an ninh tư nhân Lions Gate để giám sát bà, Global News đưa tin.

Lions Gate có hai lớp an ninh để giám sát bà Mạnh, gồm một vòng đeo định vị và một đội an ninh luôn kè kè bên bà trong mọi sinh hoạt thường ngày. Lions Gate chia ba ca trực mỗi ngày, mỗi ca 8 tiếng gồm hai nhân viên bảo vệ, một xe an ninh và nhiều thiết bị kỹ thuật khác để giám sát bà Mạnh 24/7.

Nick Casale, chuyên gia an ninh Mỹ từng làm việc tại Sở Cảnh sát New York, cho biết khoản tiền mà bà Mạnh phải trả cho Lions Gate là rất tốn kém. "Chi phí cho các nhân viên giám sát hàng tháng tầm 100.000-150.000 USD, nên bà Mạnh có thể mất tới hơn một triệu USD mỗi năm", Casale dự đoán.

Casale cho rằng dù được bà Mạnh trả lương, các nhân viên giám sát của công ty Lions Gate phải đảm bảo tính độc lập của mình và "sẽ không cho phép bà vi phạm quy định tại ngoại". Nếu bà Mạnh bỏ trốn về Trung Quốc, Lions Gate và những người đứng ra đảm bảo cho bà sẽ phải chịu những khoản tiền phạt rất lớn.

Trong trường hợp tòa án Canada ra phán quyết dẫn độ bà Mạnh về Mỹ và bà quyết định kháng cáo, quy trình tố tụng sẽ kéo dài tới vài năm, khiến chi phí an ninh mà bà phải trang trải lên đến nhiều triệu USD.

Theo thỏa thuận tại ngoại, bà Mạnh được phép di chuyển giữa Vancouver, Richmond và các khu vực ở phía bắc Vancouver. Casale cho rằng thẩm phán đã khá hào phóng khi cho phép bà được di chuyển ở phạm vi rộng như vậy.

Casale cho biết ông không tin tưởng nhiều vào vòng định vị gắn ở chân bà Mạnh, nhưng bà khó có khả năng rời khỏi Canada khi chịu sự giám sát thường trực. "Mọi khả năng luôn có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ công ty an ninh phụ trách giám sát đã vạch ra mọi bước đi cần thiết để đảm bảo rằng bị cáo không chạy trốn", ông giải thích.

Mạnh Vãn Chu, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt tại Vancouver hôm 1/12 với cáo buộc lừa dối các ngân hàng quốc tế để bán thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận Washington áp đặt lên Tehran. Tuy nhiên, Huawei tuyên bố không nhận thấy vi phạm nào của bà Mạnh, trong khi Trung Quốc kêu gọi Canada trả tự do cho bà.

Ánh Ngọc