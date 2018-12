Fan World Cup Thụy Sĩ đặt nhầm khách sạn cách sân đấu 1.200 km

Xả súng vào đám đông xem World Cup ở Thụy Điển, một người thiệt mạng / Người hùng tuyển Anh phàn nàn về hình của mình trên búp bê Nga

Thành phố Rostov on Don, nơi diễn ra trận đấu Brazil - Thụy Sĩ hôm 17/6. Ảnh: AFP.

"Một nhóm khách ngoại quốc đến ủng hộ đội tuyển Thụy Sĩ đã gọi báo chúng tôi rằng họ không tìm được khách sạn. Phiên dịch cho hay họ đã nhầm khi chuyển ngữ các tên địa danh bằng tiếng Nga và đặt một khách sạn ở Rostov Veliky", phát ngôn viên cảnh sát Nga hôm 18/6 thông báo.

Theo AFP, các cổ động viên Thụy Sĩ đã đã đặt nhầm khách sạn ở thành phố trên, thay vì Rostov on Don, nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Brazil cách đó 1.281 km. Cuối cùng, cảnh sát Rostov đã giúp họ tìm chỗ ở.

Trước đó, truyền thông Nga và Ukraine đưa tin một nhóm cổ động viên Thụy Sĩ đã ngồi xe tới Rostov on Don bằng cách sử dụng GPS đi qua miền đông Ukraine, nơi cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua đã giết chết hơn 10.000 người mà không nhận thức được đó là vùng chiến sự.

Rostov on Don chỉ cách tiền tuyến miền đông Ukraine 60 km. Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực này để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ tới cổ vũ bóng đá.

Sân vận động ở Rostov on Don có sức chứa 45.000 người, chi phí xây dựng ước tính 320 triệu USD. Thụy Sĩ đã cầm chân Brazil với tỉ số hòa 1-1 trong trận đấu hôm 17/6.