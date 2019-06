F-35 Anh lần đầu tham gia nhiệm vụ diệt IS ở Trung Đông

Các tiêm kích F-35B Anh đóng tại đảo Cyprus lần đầu xuất kích tiêu diệt phiến quân IS ở Iraq và Syria.

Tiêm kích F-35B Anh bay phía trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: BQP Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt hôm nay cho biết mẫu tiêm kích F-35B tối tân của nước này đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở Syria và Iraq trong khuôn khổ chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo quân đội Anh, các tiêm kích F-35 xuất phát từ căn cứ Akrotiri thuộc đảo Cyprus, nơi những máy bay này đang tham gia hoạt động huấn luyện kể từ ngày 21/5. Sứ mệnh được đánh giá là "bước tiến quan trọng vào tương lai cho nước Anh".

Anh từ năm 2014 triển khai nhiều chiến đấu cơ tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích chống IS ở Iraq và Syria, nhưng đây là lần tham chiến đầu tiên của F-35 nước này. Ngoài các máy bay chiến đấu, London cũng duy trì một lượng nhỏ binh sĩ đặc nhiệm tại Syria nhằm huấn luyện lực lượng nổi dậy và dân quân người Kurd chống IS.

Tiêm kích F-35 được Mỹ phát triển từ đầu thập niên 1990 và trở thành dự án đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ với chi phí ước tính khoảng 400 tỷ USD cho 2.500 máy bay. Số liệu hồi đầu tháng 10 cho biết đã có 325 chiếc F-35 được sản xuất và chuyển giao trên toàn thế giới, trong đó quân đội Mỹ tiếp nhận 245 chiếc.

Nguyễn Hoàng (Theo AP)