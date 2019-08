EU chia sẻ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu đề cao tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông khi họp báo chung với Phó thủ tướng tại Hà Nội sáng nay.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Mogherini, trái, trong họp báo sáng nay. Ảnh: TGVN.

"Tôi muốn chia sẻ quan điểm và quan ngại của EU về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Chúng tôi tin rằng căng thẳng này, việc quân sự hóa ở khu vực không đóng góp cho sự phát triển hòa bình", bà Federica Mogherini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, sáng nay nói tại Hà Nội trong cuộc họp báo chung với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Bà Mogherini thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3/8 đến ngày 5/8.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, EU luôn ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không, coi đây là lợi ích của tất cả các quốc gia. EU cũng ủng hộ sự minh bạch trong đàm phán để có một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) ràng buộc về pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN.

"EU luôn ủng hộ các biện pháp làm giảm căng thẳng và sự cần thiết phải tôn trọng luật quốc tế, trong đó có Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc - UNCLOS", bà Mogherini nhấn mạnh.

Tuyên bố của Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc điều nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông từ đầu tháng 7. Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Australia, ASEAN đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông.

Cũng trong họp báo sáng nay, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hoan nghênh lập trường của EU ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Ông khẳng định việc quân sự hóa và các hoạt động đơn phương đã và đang làm gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

"Tôi đề nghị EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UNCLOS, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước trên Biển Đông", Phó thủ tướng Việt Nam nói.

Nhắc đến việc Việt Nam và EU đã ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) cuối tháng 6 vừa qua, bà Mogherini cho rằng việc thông qua và thực hiện hiệu quả hai hiệp định này không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên, mà còn gửi ra thông điệp mạnh mẽ với thế giới rằng Việt Nam và EU có chung cam kết về duy trì thương mại tự do.