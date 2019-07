Đợt nắng nóng kỷ lục 43 độ C ở Mỹ sắp kết thúc

Đợt nắng nóng tới 43 độ C tại nhiều bang của Mỹ sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn xuống, nhưng dông lốc và lũ quét có thể xảy ra.

Người dân Mỹ chơi đùa ở đài phun nước tại New York hôm 19/7. Ảnh: AFP.

Mỹ vừa trải qua đợt nắng nóng nguy hiểm vào cuối tuần, khi gần 150 triệu người tại nhiều bang ở khu vực Trung Tây và Bờ Đông phải vật lộn với cái nóng 37-43 độ C. Chính quyền các bang đã phải cảnh báo người dân ở trong nhà, tránh ra đường và tìm cách giữ mát trong thời tiết khắc nghiệt.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho hay nắng nóng sẽ chấm dứt vào ngày 22/7, khi có đợt không khí lạnh tràn xuống miền nam. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo mưa rào và dông với lượng mưa cực lớn và thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra ở Bờ Đông, kèm theo nguy cơ lũ quét.

Nắng nóng khiến ít nhất 6 người Mỹ thiệt mạng, chủ yếu là do mất nước và sốc nhiệt. Giải ba môn phối hợp ở New York hôm 21/7 lần đầu bị hủy kể từ khi bắt đầu năm 2011. Đơn vị tổ chức cuộc thi đã quyên góp hơn 12 tấn nước và thức uống dinh dưỡng cho người dân New York.

Hồi đầu tuần, văn phòng NWS ở bang Texas đã thử nướng bánh quy mặn trên bảng điều khiển của ôtô đỗ ngoài trời. Sau gần 8 tiếng, nhiệt độ chảo nướng đạt 85 độ C khiến bánh gần chín.

Dữ liệu thời tiết cho thấy tháng 6 năm nay là tháng nóng nhất trong lịch sử, khi một đợt nắng nóng tràn qua nhiều nước châu Âu và xô đổ nhiều kỷ lục quốc gia về nhiệt độ cao.

Hồng Hạnh (Theo AFP)