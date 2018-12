Đông Nam Á đối mặt sự đe dọa ngày càng tăng từ IS

Đông Nam Á lo ngại làn sóng chiến binh IS hồi hương từ Mosul

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines chụp ảnh với cờ Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Strait Times.

"Nhà nước Hồi giáo (IS) tăng cường phối hợp với các nhóm cực đoan ở Đông Nam Á", AFP dẫn báo cáo từ Viện Phân tích Chính sách Xung đột (IPAC), Jakarta, Indonesia, cho biết ngày 25/10.

Mối nguy hiểm nằm ở khu vực bất ổn miền nam Philippines, nơi có nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan đã thề trung thành với IS. Những nhóm này có liên hệ đến một số vùng ở Indonesia và Malaysia. IS còn chọn một phiến quân ở Philippines làm "amir", tức thủ lĩnh, khu vực Đông Nam Á.

"Việc xảy ra thêm bạo lực chết người liên quan đến các nhóm ủng hộ IS chỉ là vấn đề thời gian. Khả năng hoạt động cực đoan xuyên biên giới xảy ra cũng tăng", theo báo cáo. Tuy nhiên, "hầu hết cơ quan hành pháp trong khu vực lại giữ định hướng quốc gia, không có chuyên môn về những nhóm cực đoan ngoài biên giới nước họ".

IPAC cảnh báo diện tích khu vực IS kiểm soát ở Iraq và Syria giảm nhanh có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tấn công trả thù ở Đông Nam Á. Khu vực này hứng chịu vụ tấn công đầu tiên do IS tuyên bố nhận trách nhiệm hồi tháng 1. Những kẻ tấn công khi đó gây ra hàng loạt vụ nổ tại Jakarta, Indonesia, làm ít nhất 7 người chết.

Như Tâm