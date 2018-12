Donald Trump nỗ lực thay đổi hình ảnh 'bạo miệng'

Donald Trump có thể bị ngăn cản ở phút chót / Donald Trump sẽ răn đe Trung Quốc trên Biển Đông thế nào

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khi tỷ phú Donald Trump tuần trước bước lên sân khấu cùng gia đình tại khu tổ hợp sân golf xa hoa Trump National Golf Club Westchester, ca khúc nổi tiếng "We Are the Champions" (Chúng ta là những nhà vô địch) của ban nhạc huyền thoại Queens đã được mở lớn, đầy hào hùng. Tuy nhiên, ứng viên đảng Cộng hòa đã không thể tỏ ra cao ngạo như thường thấy.

"Tôi hiểu trách nhiệm của người mang trọng trách, và tôi sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng", ông Trump nói. "Tôi sẽ khiến các bạn tự hào về đảng của chúng ta, phong trào của chúng ta".

Dịu giọng

Bài phát biểu của tỷ phú trước đám đông các thành viên câu lạc bộ golf cùng một loạt ống kính máy quay, trong đêm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Cộng hòa, đã diễn ra dịu nhẹ hơn nhiều trước kia. Suốt một tuần trước đó, ông Trump đã hứng chịu những đòn công kích gay gắt nhất trên các phương tiện truyền thông kể từ khi trùm bất động sản bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chính trị mùa hè năm ngoái.

Với việc nhiều cử tri đảng Cộng hòa tỏ ra hối hận vì đã hậu thuẫn tỷ phú này, cùng những đe dọa sẽ từ bỏ việc chọn ông Trump làm người đại diện, ứng viên duy nhất còn lại của đảng Cộng hòa đang chịu áp lực phải trấn an những lo lắng của họ. Theo Time, bài phát biểu của ông tại tại khu tổ hợp sân golf khá truyền thống, để chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng đối phó với ứng viên gần như chắc chắn được đảng Dân chủ đề cử, bà Hillary Clinton.

Các khán giả tới dự sự kiện trên dường như ngạc nhiên khi nhận thấy giọng điệu bài phát biểu của Donald Trump rất chừng mực. Trong những cuộc vận động tranh cử vừa qua, người tham dự thường nói to để ngắt lời, đặt câu hỏi, hoặc hò reo cổ vũ. Tuy nhiên trong bài phát biểu lần này, ông Trump hầu như không đáp lại những lời "nói leo" đó bởi muốn cố duy trì hình ảnh điềm đạm trước ống kính.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump cố gắng thay đổi hình ảnh trước công chúng để trông giống một ứng viên tổng thống hơn, sau nhiều lần bản thân ông cùng các thành viên trong chiến dịch tranh cử tham gia vào nhiều tranh luận rùm beng về việc liệu tỷ phú có cần điều chỉnh giọng điệu khi bước vào mùa tổng tuyển cử. "Tôi sẽ không thay đổi", ông Trump nói hồi đầu tháng.

Nhưng sau khi hứng chịu những chỉ trích gay gắt, ông Trump đã nhận thức rõ rằng mình cần phải thay đổi, ít nhất là trong ngày bầu cử sơ bộ cuối cùng.

Có thể thấy rõ nhất sự khác biệt về tính chất của bài phát biểu, khi ông Trump phát biểu với sự trợ giúp của máy nhắc chữ, được đích thân giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort kiểm tra trước khi ông Trump lên phát biểu.

Ông Manafort là người hậu thuẫn mạnh mẽ nhất để ông Trump chuyển sang giọng điệu ôn hòa hơn, gia tăng sức hút bằng phong thái đậm chất ứng viên tổng thống hơn. Điều đáng chú ý là trước đây chính Donald Trump từng mỉa mai các chính trị gia khác khi sử dụng máy nhắc chữ trong các bài phát biểu vận động tranh cử, và thậm chí còn kêu gọi cấm sử dụng thiết bị này.

Trong bài phát biểu, Donald Trump trực tiếp nhắm tới những người ủng hộ ứng viên Bernie Sanders của đảng Dân chủ - đối thủ cùng đảng của bà Hillary Clinton. "Chúng tôi chào đón các bạn với vòng tay rộng mở", ông Trump nói.

Bài phát biểu của ông Trump cũng không xuất hiện giọng điệu chế giễu đã theo ứng viên này suốt cả năm qua, khi nói về các đối thủ và những người ủng hộ họ. "Với những người đã bỏ phiếu cho tôi suốt chiến dịch này, tôi muốn cám ơn các bạn rất nhiều", ông Trump nói. "Với những ai đã bỏ phiếu cho người khác của bất kỳ đảng nào, tôi sẽ nỗ lực để có được sự ủng hộ của các bạn".

Bão chỉ trích

Nguồn gốc cuộc khủng hoảng Donald Trump hiện phải đối mặt xuất phát từ một cuộc công kích nhắm vào thẩm phán Mỹ Gonzalo Curiel, người đang chủ trì vụ kiện về Đại học Trump đã ngừng hoạt động. Ngôi trường này bị nhiều lãnh đạo cơ quan tư pháp gọi là mưu đồ lừa đảo. Ông Trump tuyên bố thẩm phán sinh ra tại bang Indiana, với gốc gác Mexico, nên bị truất quyền thụ lý vụ kiện, bởi ông Trump có kế hoạch xây một bức tường trên biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư vào nước này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ House Paul Ryan, người hồi tuần trước tuyên bố sẽ ủng hộ ông Trump, đã chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn trên là "một bình luận phân biệt chủng tộc rõ ràng nhất".

Thượng nghị sĩ bang Illinois Mark Kirk rút lại sự hậu thuẫn dành cho ứng viên đảng Cộng hòa sau vụ việc trên. Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham kêu gọi các đồng nghiệp nghĩ lại về việc hậu thuẫn cho ông Trump. Thượng nghị sĩ bang Maine Susan Collins thậm chí để mở khả năng bỏ phiếu cho bà Clinton.

Những phát biểu mới đây của ông Trump khiến một số người Cộng hòa nuôi hy vọng tỷ phú bạo miệng có thể thay đổi giọng điệu, nhưng cũng có nhiều người lo ngại liệu ông duy trì được việc đó trong bao lâu.

Sau những chỉ trích, ông Trump, người thường tự nhận mình luôn phản công đáp trả thay vì chấp nhận những thất bại, đã ra thông cáo gần như lời xin lỗi. "Thật không may khi những bình luận của tôi có thể bị hiểu sai như hành động công kích nhắm vào người gốc Mexico", thông cáo được đưa ra hôm 7/6 viết.

Các bình luận trong tối 8/6 của ông Trump có cả những công kích nhắm vào bà Clinton, nhưng không có nội dung bảo thủ gây tranh cãi cùng những thuyết âm mưu đã trở thành "thương hiệu" cho chiến dịch tranh cử của ứng viên này.

"Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của mình chỉ bằng cách dựa vào những chính trị gia đã tạo ra rắc rối đó", ông Trump công kích bà Clinton. Ông cũng tuyên bố sẽ có bài phát biểu quan trọng tấn công bà Clinton.

Tỷ phú sau đó khẳng định mình là đại diện duy nhất cho những thay đổi trong cuộc đua vào Nhà Trắng, với mục đích kêu gọi sự ủng hộ từ khắp chính giới Mỹ.

"Cuộc bầu cử này không phải chỉ xoay quanh đảng Dân chủ hay Cộng hòa, mấu chốt của nó là quyết định ai sẽ là người điều hành đất nước", ông Trump nói.

Xem thêm: Kiều nữ 27 tuổi phụ trách truyền thông cho Donald Trump

Donald Trump có thể bị ngăn cản ở phút chót

Hoàng Nguyên