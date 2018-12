Donald Trump lên kế hoạch thanh lọc người cũ của Tổng thống Obama

Cuộc chiến giữa Donald Trump và các ông trùm công nghệ Mỹ / Bài phát biểu nghi đạo văn của vợ Donald Trump ra đời như thế nào

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 18 - 21/7 ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, đồng minh của ông Trump, hôm 19/7 tiết lộ nếu đắc cử tổng thống Mỹ, tỷ phú New York sẽ tìm cách thanh lọc bộ máy quan chức chính phủ do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, đồng thời có thể yêu cầu Quốc hội thông qua luật cho phép sa thải các công chức dễ dàng hơn, theo Reuters.

Christie, người hiện đứng đầu ban chuyển giao quyền lực Nhà Trắng của Trump, cho biết họ đang soạn ra một danh sách các nhân viên chính phủ cần sa thải nếu ông Trump đánh bại ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11.

"Như bạn thấy từ công việc trước đây của ông ấy, Donald Trump rất thích sa thải người khác", Christie nói trong cuộc họp kín với hàng chục nhà tài trợ chính trị tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio. Christie ám chỉ vai trò "chủ xị" của Trump ở chương trình truyền hình thực tế mang tên "Người tập sự" (The Apprentice), nơi câu nói cửa miệng nổi tiếng của ông là "Bạn đã bị sa thải".

Các cố vấn của ông Trump lo ngại rằng Tổng thống Obama có thể bổ nhiệm đội ngũ quan chức chính trị thành công chức trong bộ máy, bởi các công chức khó bị sa thải hơn rất nhiều. Việc trở thành công chức cho phép họ tiếp tục giữ ghế trong chính phủ mới, có khả năng nằm dưới quyền điều hành của đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử.

"Một trong những kiến nghị tôi đề xuất với ông Trump là phải lập tức yêu cầu quốc hội thay đổi luật về công vụ nếu đắc cử. Khi thực hiện luật này, việc sa thải công chức sẽ dễ dàng hơn", Christie nói. Ông cho rằng quy trình sa thải công chức hiện nay rất "cồng kềnh" và "tốn thời gian".

Christie cũng thông báo việc thay đổi bộ máy lãnh đạo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang (EPA) sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Trump nếu ông đắc cử vào tháng 11 tới. EPA từ lâu đã là một mục tiêu bị đảng Cộng hòa liên tục chỉ trích vì họ cho rằng cơ quan này ban hành quá nhiều quy định.

Ông Trump trước đây cam kết xóa bỏ EPA, đồng thời rút lại một số chính sách môi trường tham vọng nhất của Mỹ để giúp khôi phục ngành công nghiệp than và dầu mỏ cũng như củng cố an ninh quốc gia.

Thống đốc bang New Jersey Chris Christie phát biểu tại đại hội đoàn quốc đảng Cộng hòa. Ảnh: AP

Christie thêm rằng ban chuyển giao quyền lực của ông Trump còn muốn đưa các doanh nhân vào làm việc bán thời gian trong bộ máy chính phủ mà không phải từ bỏ công việc họ đang làm ở những công ty tư nhân. Nhà tài phiệt New York luôn cho rằng những kinh nghiệm kinh doanh đã giúp ông chuẩn bị tốt để trở thành tổng thống Mỹ.

Mặc dù liên tiếp bị chất vấn tại cuộc họp kín, Christie vẫn không chịu tiết lộ bất cứ chức danh nội các nào mà Trump có thể bổ nhiệm nếu ông thắng cử.

Phản ứng trước những phát biểu của ông Christie, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói việc cho phép bổ nhiệm các quan chức chính trị vào vị trí công chức là "một tiền lệ có từ lâu".

"Nếu ai muốn so sánh hồ sơ đạo đức công vụ của Tổng thống Obama và những chức danh chính trị mà ông ấy bổ nhiệm với hồ sơ đạo đức công vụ của Thống đốc Christie cùng những chức danh chính trị ông ấy đề bạt thì chúng tôi rất hoan nghênh", Earnest nhấn mạnh.

Tính đến tháng 3/2016, Mỹ có tổng cộng 3.164 người được bổ nhiệm chính trị, Trong số đó, 852 người do tổng thống phê chuẩn.

Theo Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ, người được bổ nhiệm chính trị là "bất cứ nhân viên nào được Tổng thống, Phó tổng thống hoặc người đức đầu cơ quan bổ nhiệm". Trong hệ thống chính quyền Mỹ, những người được bổ nhiệm chính trị bị ràng buộc về mặt đạo đức lớn hơn rất nhiều so với những người được bầu.

Theo một báo cáo gần đây nhất về chủ đề trên, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ Mỹ cho biết có 143 chức danh bổ nhiệm chính trị và thành viên quốc hội được chuyển sang các vị trí công chức trong khoảng thời gian từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2009.

Ủy ban Cải cách Chính phủ và Giám sát của hạ viện Mỹ đang điều tra về kết luận trên. Ủy ban này đã gửi thư đến 23 cơ quan, ban ngành liên bang yêu cầu báo cáo tất cả các trường hợp được chuyển từ chức danh bổ nhiệm chính trị sang vị trí công chức kể từ ngày 1/9/2015.

Xem thêm: Donald Trump được đảng Cộng hòa 'chọn mặt gửi vàng' ra sao

Hồng Vân