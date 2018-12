Đội phản gián FBI xem xét thương vụ quốc tế của Ivanka Trump

Ivanka đứng dậy vỗ tay cho vận động viên Triều Tiên

Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Các nhân viên lực lượng phản gián của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét những chi tiết về tài sản của Trump ở Vancouver, Canada. Tháp Trump ở thành phố này mở hồi tháng 2/2017, một tháng sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, trong đó có một spa mang thương hiệu của Ivanka Trump.

CNN dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ, các nhà điều tra muốn biết về những cuộc thương lượng và vấn đề tài chính xung quanh thỏa thuận ở Vancouver. Cuộc điều tra này song hành với cuộc kiểm tra lý lịch liên bang của con gái cả Tổng thống Mỹ.

Ivanka là cố vấn cấp cao của tổng thống, và vấn đề này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực để được miễn trừ an ninh hoàn toàn của cô. Ivanka hiện chỉ được miễn trừ an ninh tạm thời. Jared Kushner, chồng Ivanka, đối mặt với thách thức gần như tương tự. Anh đã làm việc với miễn trừ an ninh tạm thời ở cấp cao nhất, được tiếp cận với thông tin tối mật. Tuy nhiên, anh mất quyền này hồi tuần trước và hiện chỉ được tiếp cận thông tin mật.

Nhìn chung, các thương vụ tài chính cá nhân của Kushner cũng khiến Washington chú ý từ khi trở thành cố vấn cấp cao của Tổng thống. Những cuộc họp Kushner tham dự khi giữ vai trò chính thức tại Nhà Trắng đang bị xem xét bởi khoản nợ hàng triệu đô công ty của anh phải nhận, sau khi anh gặp các lãnh đạo từ Citigroup và Apollo Global Management. Phát ngôn viên của Kushner bác bỏ bất cứ hành động sai trái nào.

Khó khăn tài chính của Kushner đang bị một số quan chức trong chính phủ Mỹ coi là một nguy cơ, có thể khiến anh dễ bị nước ngoài tìm cách lợi dụng. Các nhà điều tra dường như có mối quan ngại tương tự với Ivanka.

Trọng GIáp