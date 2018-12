Doanh nhân Mỹ ngồi tù 12 năm vì giúp sinh viên gia nhập IS

Cựu binh Mỹ 90 tuổi gặp rắc rối vì trùng tên với phiến quân IS

Samy el-Goarany sau khi đầu quân cho IS. Ảnh: Fox News.

Ahmed Mohammed el-Gammal, 48 tuổi, một doanh nhân sống gần thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ bị kết án 12 năm tù vì tội giúp đỡ sinh viên 24 tuổi Samy el-Goarany gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo Fox News.

Công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy el-Gammal và el-Goarany từng nhiều lần liên lạc qua mạng trước khi sinh viên 24 tuổi này bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và vượt biên sang Syria hồi tháng 1/2015. Các tin nhắn mã hoá cho thấy hai người đã vạch kế hoạch di chuyển ở nước ngoài để lẩn tránh các trạm kiểm soát khi tìm đường đến khu vực IS kiểm soát tại Syria.

Tới tháng 8/2015, anh trai el-Goarany biết tin em mình chết khi đang chiến đấu trong hàng ngũ IS.

Đây là vụ xét xử đầu tiên của toà án liên bang Manhattan liên quan đến IS. "Tôi là một người Mỹ và tôi yêu đất nước này. Xin hãy tha thứ cho hành động của tôi", el-Gammal phát biểu tại phiên tòa.

Thẩm phán Edgardo Ramos kết luận el-Gammal không phải nghi can khủng bố hay có tư tưởng cực đoan, cho rằng el-Goarany vẫn lên đường đến Syria dù có sự giúp đỡ của bị cáo hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng hành động của el-Gammal đã gây ra một thảm kịch và cần bị trừng phạt nghiêm khắc.

IS từng thu hút nhiều công dân từ Mỹ và các nước phương Tây tới gia nhập. Tuy nhiên, tổ chức này dần suy tàn trong chiến dịch của quân đội Syria và liên quân do Mỹ đứng đầu, đánh mất nhiều vùng kiểm soát và phần lớn lực lượng. IS đến nay chỉ còn co cụm ở các khu vực hoang mạc xa xôi tại Syria.

Lã Linh