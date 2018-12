Doanh nhân Anh bị nghi tưới xăng thiêu người phụ nữ Việt ở Hà Nội

Nghi án bà chủ tiệm may bị người đàn ông ngoại quốc thiêu cháy

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông xách can chất lỏng đi vào cửa hàng.

Gary Iredale, 52 tuổi, đến từ thành phố biển Blackpool, nước Anh bị tình nghi đổ xăng lên người bạn gái và châm lửa đốt khiến cô bị bỏng lên đến 70%. Sau khi gây án, nghi phạm được cho là đã bay sang Thái Lan và hiện lẩn trốn ở Philippines, Mirror đưa tin.

Theo truyền thông Anh, vụ tấn công xảy ra tại một cửa tiệm may ở Hà Nội sau khi nạn nhân 34 tuổi đòi chấm dứt mối quan hệ với Iredale vì cô đã yêu một người đàn ông khác. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ bỏng lên đến 70%.

"Đó là điều sốc nhất mà tôi từng chứng kiến. Người đàn ông bước vào, đeo khẩu trang, hất xăng lên người phụ nữ , tưới phần còn lại xuống cửa hàng rồi châm lửa đốt", Alan Nicholls, một nhân chứng, cho biết.

Ben Evans, đến từ Liverpool, sống cùng chung cư với Iredale ở ngoại thành Hà Nội, cho biết anh quen Iredale khoảng 18 tháng. Evans mô tả Iredale như một "gã bình thường" sống một mình và làm trong ngành kinh doanh máy bán hàng tự động. Evans đã nhìn thấy Iredale cãi nhau với một phụ nữ Việt Nam vào sáng ngày 14/1. "Cả tôi và bạn gái tôi đều nghe Gary hét vào một phụ Việt Nam và đẩy cô ấy ra khỏi tòa nhà trong khi la lớn 'Cút đi, cút ngay'", Evans nhớ lại.

Vào ngày nạn nhân bị thiêu bằng xăng, Evans nói đã nhìn thấy Iredale hành động bất thường và la hét trên đường phố. "Từ ban công, chúng tôi nhìn thấy anh ta chạy dưới đường, đuổi theo một con chó hoang, chửi bới con chó bằng những lời tục tĩu và lớn tiếng với một ông già người Việt Nam".

Bạn gái của Evans cũng gặp Iredale hôm 15/1 sau vụ tấn công. Cô thuật lại rằng khi ấy Iredale vẫn tỏ ra bình thường. "Bạn gái tôi nói Gary rất buồn về chuyện cô bạn gái Việt Nam muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với anh ta và nói bố mẹ ở Anh đang có chuyện", Evans kể lại và tiết lộ thêm vào tối ngày 14/1, Iredale có thể đã dùng thuốc lắc.

Nghi phạm Gary Iredale, 52 tuổi, đến từ thành phố Blackpool, Anh, đã chạy trốn sau vụ tấn công. Ảnh: Mirror.

Cha mẹ của nghi phạm đang kêu gọi con trai ra đầu thú. "Nếu anh làm một việc như vậy, anh phải đứng lên chịu trách nhiệm và sẵn sàng lĩnh hình phạt", bố của Iredale nói.

Dư luận Anh tỏ ra rất bất bình trước hành động của Iredale. "Gã ta không tôn trọng luật pháp của cả Anh và Việt Nam và nếu đúng là Iredale phạm tội ác như trên thì cần nhốt vào tù đến hết đời. Gã ta làm xấu mặt đất nước chúng ta và làm khổ đau bạn gái. Tôi cảm thấy rất tiếc cho người phụ nữ này", một người bình luận. Người khác cho rằng nếu Iredale "đã làm điều đáng ghê tởm này, gã xứng đáng chịu xét xử ở Việt Nam".

Trước đó, chiều 15/1, cảnh sát quận Tây Hồ, Hà Nội, nhận được tin báo nữ chủ tiệm may, quê Lâm Đồng, bỏng nặng do bị tưới xăng đốt. Từ lời khai nhân chứng và dữ liệu camera ghi lại, cảnh sát phát hiện một người đàn ông ngoại quốc bịt khẩu trang, đi xe máy xách theo can nhựa đựng chất lỏng. Ông này rời khỏi hiện trường sau khi người phụ nữ cùng đồ đạc trong nhà bốc cháy dữ dội.

An Hồng