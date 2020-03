Đoàn xe quân sự Italy chở thi thể đi hỏa táng

Quân đội Italy phải điều phương tiện chở 61 quan tài từ thành phố Bergamo tới địa điểm hỏa táng ở xa vì nhà xác địa phương bị quá tải.

Truyền thông quốc gia Italy đăng đoạn video quay ở Bergamo, vùng Lombardy, miền bắc Italy, tối 18/3 cho thấy một đoàn ít nhất 10 xe quân sự đang chuyển 61 thi thể tới các nhà hỏa táng tại 12 thị trấn xung quanh, bao gồm Modena và Parma.

Bergamo là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19 ở Italy với 93 ca tử vong và hơn 4.300 người nhiễm nCoV tính đến 18/3. Bệnh viện Papa Giovanni đã bị Covid-19 "đánh gục", trong khi các dịch vụ công của thành phố cũng rơi vào khủng hoảng.

Italy điều xe quân đội chở thi thể đi hỏa táng Xe quân đội Italy tập trung tại thị trấn Bergamo tối 18/3 để đưa thi thể người nhiễm nCoV đi hỏa táng. Video: Corriere Della Sera.

Giorgio Gori, thị trưởng Bergamo, đã viết thư cho các thị trấn lân cận nhờ giúp đỡ hỏa táng thi thể người chết vì nCoV và cho biết tro cốt sẽ được đưa trở lại Bergamo. Nhà hỏa táng của thành phố đã hoạt động hết công suất 24/7 nhưng chỉ có thể xử lý 25 thi thể mỗi ngày.

Các dịch vụ tang lễ trong thành phố cũng bị quá tải. Nhiều quan tài được xếp chồng lên nhau tại hai nhà xác bệnh viện và nhà xác nghĩa trang chờ được mai táng.

Thị trưởng Gori cho biết số ca tử vong thực tế do nCoV trong thành phố có thể cao hơn nhiều so với báo cáo. "Một số lượng đáng kể ca tử vong chưa được xác định có phải do nCoV hay không vì họ qua đời tại nhà hoặc viện dưỡng lão", ông nói.

Mirco Nacoti, một bác sĩ gây mê và chuyên gia chăm sóc chuyên sâu, ước tính ít nhất 60% dân số Bergamo đã nhiễm bệnh.

Italy là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Nước này hiện ghi nhận gần 40.000 ca nhiễm, trong đó gần 3.000 người đã tử vong. Italy có tỷ lệ tử vong vì nCoV cao do dân số nước này già nhất châu Âu. Người già và những người bị bệnh lý nền có nguy cơ tử vong cao nhất nếu nhiễm nCoV.

Huyền Lê (Theo Business Insider)