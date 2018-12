Đồ ăn của Obama được kiểm tra thế nào khi công du nước ngoài

Vũ khí bên trong siêu xe 'Quái thú' của tổng thống Mỹ / Đội cảnh khuyển hộ tống tổng thống Mỹ ở nước ngoài

Tổng thống Obama ăn kem tại một nhà hàng. Ảnh: AP

Khi tổng thống Mỹ công du nước ngoài, các nhân viên thường mang theo thực phẩm từ Mỹ, theo Jeffrey Robinson, đồng tác giả cuốn sách Standing Next to History với Joseph Petro, mật vụ làm việc 23 năm cho Nhà Trắng. Tổng thống cũng mang theo một đoàn đầu bếp và những người phục vụ, những người này mua thực phẩm và chuẩn bị thức ăn cho tổng thống riêng biệt trong một nhà bếp, dưới sự giám sát của mật vụ để đảm bảo không ai can thiệp.

Cựu mật vụ Joseph Petro nói rằng "về nguyên tắc, không có thực phẩm nào được tiếp cận tổng thống nếu chúng tôi không biết rõ nó đến từ đâu và ai là người chế biến", để đề phòng nguy cơ thức ăn nhiễm độc.

Ông Petro tiết lộ khi tổng thống ra nước ngoài, nhân viên Nhà Trắng sẽ được cho biết trước thực đơn của bữa tiệc chiêu đãi chính thức. Các nhân viên Nhà Trắng sẽ mang đúng những nguyên liệu đó từ Mỹ và chế biến riêng cho tổng thống. Như vậy, về bề ngoài, đồ ăn của tổng thống sẽ giống các thực khách khác, nhưng thực chất, các mật vụ đã kiểm soát thực phẩm.

John Burgess, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ, viết trên trang Quora rằng khi tổng thống đến một nhà hàng địa phương tại Mỹ, sẽ có rất ít người biết điểm dừng chính xác của ông và các mật vụ phải đảm bảo nhà hàng không có thức ăn nhiễm độc. Mật vụ có thể sẽ theo dõi khi đầu bếp nhà hàng chế biến.

Khi công du nước ngoài, nếu món ăn được chế biến bởi đầu bếp nước bạn thì một người từ phòng bếp Nhà Trắng sẽ có mặt trong giai đoạn thức ăn được chuẩn bị và phục vụ.

Burgess nói thêm rằng, trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi tổng thống dùng bữa tại Cung điện Buckingham hoặc Elysée, mật vụ có thể tin tưởng rằng sẽ không thể có một vụ ám sát xảy ra và để nước chủ nhà tự đảm bảo an toàn thực phẩm cho tổng thống.

Đồn đoán về người thử thức ăn

Theo Washington Times, mật vụ Mỹ thường giữ kín thông tin về các biện pháp bảo vệ tổng thống, tuy nhiên, nhiều người suy đoán rằng có một nhân viên được chính thức bổ nhiệm để thử tất cả đồ ăn của ông Obama.

Những đồn đoán về người thử thức ăn của ông Obama dấy lên nhiều vào tháng 3/2013, khi tổng thống không dùng bữa với các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Trong khi các nghị sĩ thưởng thức món ăn gồm tôm hùm, khoai tây chiên và bánh việt quất, tổng thống không hề đụng dao dĩa.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins cho rằng tổng thống không thể dùng bữa vì vấn đề an ninh. "Rõ ràng là ông ấy phải có người thử món ăn. Tôi nói với ông ấy rằng tất cả chúng tôi đều là người thử món ăn cho ông ấy, rằng nếu thực phẩm bị nhiễm độc thì tất cả chúng tôi đã quỵ xuống rồi", bà Collins nói.

Thông tin này khiến phe bảo thủ mỉa mai rằng ông Obama muốn được đối xử như "ông hoàng". Mật vụ đã từ chối bình luận về bữa trưa năm 2013 này.

Năm 2012 cũng xuất hiện thông tin về người thử món ăn cho ông Obama, khi Tolan Florence, vợ của đầu bếp nổi tiếng Tyler Florence, người chuẩn bị thức ăn cho một sự kiện ở Tampa, Florida, viết trên Twitter rằng một người được gọi là đầu bếp Andrew ở Nhà Trắng đã thử các món ăn. Nhưng chỉ vài giờ sau, cô đã xóa bài đăng này và danh tính của đầu bếp Andrew vẫn còn là điều bí ẩn.

Cũng có thông tin về người nếm thử thức ăn cho ông Obama trong các chuyến công du nước ngoài. Tháng 11/2010, trước khi tổng thống thăm chính thức Ấn Độ, truyền thông địa phương đưa tin rằng một nhóm bác sĩ của bệnh viện JJ ở Mumbai được điều động để làm người thử thức ăn. Tuy nhiên, trang dnaindia sau đó cho biết các bác sĩ không làm việc đó, vì phía Mỹ có sự chuẩn bị riêng.

Khi ông Obama tới Paris năm 2009, một người bồi bàn Pháp tại nhà hàng La Fontaine de Mars nói với AFP rằng một thành viên trong đội ngũ an ninh đã thử tất cả món ăn.

Tuy nhiên, cựu mật vụ Joseph Petro và cựu nhân viên ngoại giao Burgess đều bác bỏ việc này, nói rằng không có người thử thức ăn, chỉ có người giám sát nguồn thực phẩm và quy trình chế biến.

Walter Scheib, một cựu đầu bếp của Nhà Trắng dưới thời tổng thống Bill Clinton và George W. Bush thì cho rằng việc có người nếm thức ăn cho tổng thống hay không không phải vấn đề to tát và không thể mỉa mai tổng thống về vấn đề này. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo thức ăn của tổng thống không bị nhiễm độc.

"Đừng mô tả việc này như kiểu người thử thức ăn thời Trung Cổ, nó không đúng trong trường hợp này", Scheib nói.

"Khi các mật vụ ở trong một tình huống có ít kiểm soát, cho dù đó là nhà của một thượng nghị sĩ hay một cửa hàng burger, các mật vụ có thể làm mọi việc để thu hẹp nguy cơ nguy hiểm", Scheib nói.

Phương Vũ