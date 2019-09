Đêm xem bóng đá của người Việt ở Thái Lan

Người hâm mộ Việt Nam đang sống ở Thái Lan tiếc vì thiếu khoảnh khắc "bùng nổ" trong trận đấu bóng giữa đội tuyển hai nước tối 5/9.

"Trong suốt 90 phút của trận đấu, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ căng thẳng, lo lắng đến tiếc nuối", Võ Thành Trung, một nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, Đại học Thammasat, thành phố Rangsit, Thái Lan, nói với VnExpress về trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Thammasat tối 5/9. Hai đội có tỷ số hòa 0-0 trong trận lượt đầu bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trung, người may mắn mua được vé qua mạng với giá 650 baht (gần 500.000 đồng), cảm thấy "ngợp" bởi lượng cổ động viên rất lớn, dù Thammasat là sân của trường anh theo học. Sân có sức chứa 25.000 người gần như không còn một chỗ trống. Khán đài dành cho người Việt và một phần khán đài của Thái được "nhuộm đỏ" bằng cờ và áo Việt Nam. Mỗi khi cầu thủ Việt dâng lên hay có cơ hội ghi bàn, người hâm mộ lại đồng loạt đứng lên hô vang "tiếp lửa". Bên ngoài sân, những cổ động viên không mua được vé đứng xem trận đấu qua màn hình cũng hoà vào chung không khí cuồng nhiệt trong sân.

"Người Thái cũng hiền hòa, vì thế tôi không ngại ngần cổ vũ hết mình cho các cầu thủ Việt Nam", Trung nói.

Nguyễn Mạnh Hùng, một người Việt sống ở Bangkok nhiều năm, bỏ ra 3,5 triệu đồng để có tấm vé vào sân. Anh vô cùng háo hức vì đã chờ đợi suốt 5 năm qua. Các trận khác Hùng không sắp xếp được thời gian để đến sân.

Không chấp nhận mức giá bị thổi lên quá cao so với giá niêm yết, Nguyễn Quỳnh, 32 tuổi, một phiên dịch viên tự do tại Bangkok, quyết định xem trận đấu ở nhà cùng bà xã người Thái. Do không phải fan của bóng đá Thái Lan, vợ Quỳnh "về phe chồng", cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh hẹn bạn bè đến xem cùng nhưng trời mưa nên "ai ở nhà nấy".

Sống ở Thái Lan hơn 10 năm, Quỳnh cho hay cũng có những cổ động viên Thái quá khích. Trước trận đấu tối 5/9, anh từng "được cảnh sát Thái Lan đi kèm" khi đi tìm mua vé bên khán đài dành cho người Thái. Trong các trận đấu trước đây, một số người Thái phản ứng bằng cách ném đồ xuống sân khi không hài lòng.

Trung, ngoài cùng bên trái, cùng các bạn đến sân Thammasat từ chiều 5/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đánh giá về trận đấu, Trung cho rằng các cầu thủ Việt đã không phụ lòng người hâm mộ, chế ngự tối đa những mũi tấn công của đội chủ nhà. Anh đặc biệt ấn tượng với cầu thủ Tuấn Anh, người làm chủ được tuyến giữa và có những pha tranh bóng chuẩn xác. Anh vẫn bị cảm giác nuối tiếc đeo bám sau trận đấu, vì Việt Nam còn "thiếu một chút chỉn chu và may mắn" để thắng Thái Lan.

Với Hùng, màn trình diễn của hai đội chưa khiến anh "thỏa mãn". Hùng cho rằng tiền đạo của cả Việt Nam và Thái Lan đều không sắc sảo và hai đội đều phòng ngự chặt chẽ. Màn bỏ lỡ của Văn Toàn ở ngay đầu trận đấu khiến nhiều fan như anh tiếc nuối. Bên cạnh đó, trời mưa khiến sân bị trơn, làm các cầu thủ không phát huy được kỹ thuật.

"Giá như cả hai đội hòa và đều ghi bàn thì hay hơn", Hùng nói.

Còn Quỳnh "thót tim" khi cầu thủ Thái suýt ghi bàn ở những giây cuối trận đấu, nhưng anh hài lòng với tỷ số hòa.

"Việt Nam đá trên sân khách, trong điều kiện sân cỏ bị trơn do mưa, việc cầm hòa cho thấy chúng ta đã hơn về tâm lý và chiến thuật", Quỳnh nói.