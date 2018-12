Đầu bếp Mỹ giữ bí mật về bữa bún chả với Obama suốt một năm

Obama ăn bún chả cùng đầu bếp Mỹ nổi tiếng

Tổng thống Mỹ Obama ngồi ăn bún chả cùng đầu bếp Bourdain ở Hà Nội. Ảnh: Instagram

Ngay cả CNN, kênh phát sóng chương trình ẩm thực "Parts Unknown" (Những điều chưa biết) của ông Bourdain, cũng không hề biết rằng tổng thống sẽ xuất hiện.

"Chúng tôi đã trao đổi về chuyện này suốt gần một năm. Công việc được tổ chức rất, rất chặt chẽ", ông Bourdain nói với Politico. "CNN không biết, các quay phim không biết. Chỉ một nhóm rất nhỏ tại công ty sản xuất Zero Point Zero, các cộng sự của tôi, tôi và vài người ở Nhà Trắng biết điều đó. Vô cùng chặt chẽ. Chúng tôi được yêu cầu không nói cho bất kỳ ai. Đó là vấn đề an ninh".

Công chúng chỉ hay tin về bữa tối giữa ông Bourdain và ông Obama khi các phóng viên báo chí Nhà Trắng tập trung ở con phố trước một quán bún chả tại Hà Nội.

Việc mời ông Bourdain ngồi ăn cùng ông Obama là ý tưởng của Nhà Trắng và họ đã mất hơn một năm để chuẩn bị. Đầu bếp Mỹ nổi tiếng và nhóm sản xuất là bên lựa chọn quán ăn cũng như thanh toán hóa đơn 6 USD cho bữa ăn đó.

Ông Obama bắt tay chủ quán bún chả. Ảnh: Phương Linh

"Tôi đã hoài nghi về việc này ngay từ đầu. Tôi không muốn làm nền cho một cuộc thảo luận chính sách hay đóng vai nhà báo, nhưng nếu tổng thống muốn ra ngoài và ăn bún chả ở một thành phố mà tôi yêu, tôi sẽ đáp lại ông ấy như với bất kỳ ai khác, với sự phấn khích về viễn cảnh đó", ông Bourdain nói.

Bún chả là món bún ăn kèm thịt và chả nướng được người Việt Nam và du khách yêu thích.

"Đây không phải là một cuộc phỏng vấn chính thức. Tôi không phải là một nhà báo", ông Bourdain nói thêm. "Tôi đã trò chuyện với ông ấy như hai người cùng yêu mến Đông Nam Á. Và tôi trò chuyện với ông ấy như bao người khác xem bản tin, như người cha có một cô con gái với một người cha khác có hai cô con gái".

Ông Bourdain và tổng thống Mỹ đã hàn huyên về Đông Nam Á, việc nuôi dạy các con và thậm chí việc có nên tưới nước sốt lên xúc xích. Ông Obama đã khiến đầu bếp rất ngạc nhiên bởi lối nói chuyện thân mật.

Hai người đã gọi hai suất bún chả cùng nem hải sản, nem cua, uống hai chai bia, sau đó còn mua thêm 4 suất mang về. Sau bữa tối, ông Bourdain cũng chia sẻ hình ảnh dân dã với tổng thống trên trang Instagram của mình. Ông mô tả kỹ năng sử dụng đũa của ông Obama "rất tuyệt vời".

Đầu bếp Mỹ giữ bí mật về bữa bún chả với Obama suốt một năm Không chỉ là đầu bếp, người dẫn chương trình, Bourdain còn là một nhà văn, ngôi sao truyền hình được nhiều người biết đến. Ông tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Mỹ năm 1978 và từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn.

Hình ảnh về bữa tối của ông và Tổng thống Obama dự kiến được phát sóng trong số mở màn mùa thứ 8 của "Parts Unknown" ngày 25/9 tới.

Anh Ngọc