Đánh bom điểm đăng ký bầu cử tại Afghanistan, 14 người chết

Hiện trường vụ đánh bom tại thánh đường Yaqoubi. Ảnh: AFP.

Ông Waheed Majrooh, phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan, cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào thánh đường Yaqoubi tại thành phố Khost, miền đông Afghanistan, hôm 6/5. Quả bom được kích nổ khi cư dân đang tới cầu nguyện và đăng ký tham gia bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm nay, Al Jazeera đưa tin.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban, khẳng định nhóm phiến quân này không tiến hành vụ tấn công.

Hồi đầu tháng 5, các vụ đánh bom nhằm vào điểm đăng ký bỏ phiếu tại thủ đô Kabul và tỉnh Baghlan đã khiến ít nhất 63 nạn nhân thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công tại Kabul.

Khoảng một triệu người đã đăng ký bầu cử kể từ cuối tháng 4, con số quá thấp so với mục tiêu 15 triệu công dân trước tháng 7 do chính phủ Afghanistan đặt ra. "Nhiều người sợ phải tới các điểm đăng ký bầu cử, do lo ngại cho sự an toàn của bản thân", phóng viên Jennifer Glasse của Al Jazeera cho biết.

Thành phố Khost nằm ở đông Afghanistan. Đồ họa: CNN.

