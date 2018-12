Dân quân Syria nã pháo vào căn cứ quân sự Mỹ tại Syria

Đặc nhiệm Mỹ suýt đụng độ lính đánh thuê Nga tại Syria

Tổ chức Nhân dân Kháng chiến Raqqa (PRoR) ngày 2/4 tuyên bố đã thực hiện nhiều đợt pháo kích vào căn cứ của Lữ đoàn 93 do Mỹ kiểm soát nằm ở phía nam thị trấn Ayn'Izza, vùng nông thôn al-Raqqa, theo Sputnik.

PRoR được các dân quân Raqqa ủng hộ chính phủ Syria thành lập vào đầu tháng 3 nhằm chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và chính quyền do Mỹ chỉ định tại thành phố này. Ngày 27/3 PRoR tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm thể hiện thái độ bất mãn với những chính sách của Mỹ và SDF cũng như công tác nhân đạo ở Raqqa.

Đoạn video đăng trên Telegram 4 cho thấy dân quân PRoR đã nã đạn cối vào căn cứ của liên quân trong đêm. Người phát ngôn của PRoR khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi liên quân Mỹ phải rút khỏi thành phố.

Raqqa từng là một trong những thành trì của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng 4 năm, kể từ khi rơi vào tay phiến vào năm 2013. SDF và liên quân do Mỹ hậu thuẫn giải phóng hoàn toàn Raqqa vào tháng 10/2017 sau 4 tháng phát động chiến dịch tấn công.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc sống người dân Raqqa hiện còn rất khó khăn. Họ thường xuyên chịu cảnh thiếu thốn về nguồn nước, lương thực và phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh.

Cuộc nội chiến Syria bắt đầu từ năm 2011, với sự tham chiến của quân chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn, phiến quân đối lập do Mỹ và khối Arab hậu thuẫn và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Sau khi IS bị đẩy lùi khỏi phần lớn lãnh thổ Syria, Mỹ vẫn duy trì hơn 2.000 lính đặc nhiệm tại khu vực phía đông sông Euphrates. Quân đội chính phủ Syria và đặc nhiệm Nga chủ yếu hoạt động ở phía tây con sông này.

Vị trí thành phố Raqqa. Đồ họa: BBC.

Nguyễn Hoàng