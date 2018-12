Dân quân người Kurd đạt thỏa thuận hòa bình với chính phủ Syria

Dân quân người Kurd nhường thành phố chiến lược cho quân đội Syria

Các tay súng SDF ở khu vực Manbij hồi tháng 12/2017. Ảnh: Sputnik.

Hội đồng dân chủ Syria (SDC), một tổ chức trực thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), hôm nay cho biết chính quyền Syria đã đồng ý thành lập một ủy ban chung nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này, theo Reuters.

"Ủy ban sẽ vạch ra một lộ trình nhằm tiến tới xây dựng một nước Syria dân chủ và phân quyền", SDC nhấn mạnh.

Trước đó, theo lời mời của chính quyền Syria, đại diện của SDC đã đến Damascus nhằm thảo luận về tương lai chính quyền tự trị do SDF thành lập tại các khu vực do liên minh này kiểm soát cũng như hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh và tiến đến một giải pháp chính trị.

SDF với nòng cốt là dân quân người Kurd được thành lập vào năm 2015 dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm bảo vệ vùng đông bắc Syria trước các nhóm Hồi giáo cực đoan như IS cũng như các nhóm phiến quân liên kết với al-Qaeda. SDF hiện kiểm soát 27% lãnh thổ ở miền bắc Syria.

Hồi tháng 2, nhằm chống lại cuộc tấn công từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, SDF đã nhường quyền kiểm soát thành phố chiến lược Manbij nằm gần biên giới cho quân đội Syria. Dân quân người Kurd trước đó đã kêu gọi chính phủ Syria triển khai quân đội đến khu vực biên giới tây bắc để chống lại hành động "xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus được cho là đã nhất trí với kế hoạch triển khai quân này.