Dân Mỹ nghiêng về bà Clinton, giảm ủng hộ Trump

Ông Donald Trump (trái) và bà Hillary Clinton. Ảnh: Politicus USA.

Kết quả khảo sát do Washington Post/ABC News thực hiện công bố hôm qua cho thấy bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, được 51% người dân Mỹ ủng hộ, cao hơn 12% so với đối thủ Donald Trump, đảng Cộng hòa, AFP đưa tin. Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm 7% so với trước đó.

Đây là khoảng cách dẫn trước lớn nhất của bà Clinton tính từ mùa thu 2015 và là sự đảo chiều ấn tượng so với khảo sát trong tháng 5, khi ông Trump vượt lên với tỷ lệ 46% so với 44%.

Theo khảo sát, hơn một nửa cử tri Mỹ cho rằng lập trường của Trump không phù hợp với tín ngưỡng của họ, 64% kết luận tỷ phú này không có sự ủy nhiệm cần thiết để làm tổng thống.

Khảo sát của Wall Street Journal/NBC News cho thấy bà Clinton dẫn trước Trump nhưng khoảng cách không quá lớn, tương ứng là 46% và 41%. Khi có thêm một ứng viên từ bên thứ ba, bà Clinton và ông Trump ngang ngửa nhau với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 39% và 38%.

Những bình luận gây tranh cãi về phụ nữ, người thiểu số và người Hồi giáo của Trump được cho là nguyên nhân chính khiến ông bị mất điểm. Khoảng hai phần ba người Mỹ gọi đây là "thành kiến".

Khảo sát Washington Post/ABC News thực hiện từ ngày 20 đến 23/6 trên 836 cử tri đã đăng ký với sai số 4%. Khảo sát còn lại, từ 19 đến 23/6, có sai số 3,1% và thực hiện trên 1,000 cử tri.

Như Tâm