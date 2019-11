Đâm dao ở trung tâm thương mại, nhiều người bị thương

Hong KongVụ đâm dao xảy ra gần trung tâm thương mại CityPlaza ở quận Tai Koo do tranh cãi về chính trị, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Một phụ nữ Hong Kong cho biết cô cùng chị gái và anh rể vừa rời trung tâm thương mại Cityplaza vào chiều tối nay thì một người đàn ông nói tiếng Quan thoại tranh cãi với họ về vấn đề chính trị.

Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng và nghi phạm đã rút dao từ trong túi và đâm chị gái, anh rể cô cùng những người xung quanh. Người phụ nữ này cũng bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Kẻ tấn công sau đó bị đám đông giận dữ chặn lại và đánh đập cho tới khi cảnh sát có mặt. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nghi phạm dường như đã cắn chảy máu tai một nạn nhân, người có thể là ủy viên hội đồng quận.

Nhân viên cứu thương có mặt tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Hong Kong ngày 3/11. Ảnh: SCMP.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cảnh sát chống bạo động Hong Kong hôm nay được triển khai tại nhiều trung tâm mua sắm trên khắp đặc khu sau khi hàng trăm người kêu gọi trên mạng xuống đường biểu tình vào chiều 3/11 để phản đối chính quyền. Người biểu tình hôm qua còn đốt phá trạm tàu điện ngầm, phá hoại các cửa hàng và văn phòng Tân Hoa Xã ở Hong Kong.

Biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong đã bước sang tuần lễ thứ 22. Dự luật cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác.

Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố giữa tuần này cho thấy đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Vũ Hoàng (Theo RT, SCMP)