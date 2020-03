Đài Mỹ đóng cửa vì nhân viên nhiễm nCoV

CBS đóng cửa trụ sở tại New York và cho nhân viên làm việc từ xa, sau khi hai nhân viên đài này được xác nhận nhiễm nCoV.

CBS ngày 11/3 tuyên bố đóng cửa, khử trùng hai cơ sở trên đường 57, tây Manhattan, New York, trong đó một văn phòng chủ yếu dành cho các nhân viên của chương trình 60 Minutes. Hai nhân viên bị nhiễm nCoV làm việc tại cả hai toà nhà, song đài này không tiết lộ chi tiết về các nhân viên nhiễm bệnh.

MC và khách mời tham gia ghi hình CBS This Morning ngày 6/3 của đài CBS. Ảnh: AP.

Toàn bộ nhân viên của đài được yêu cầu làm việc tại nhà trong hai ngày tới. Chương trình CBS This Morning sẽ được ghi hình ở Washington trong hai ngày 12 và 13/3. Chủ tịch CBS News Susan Zirinsky cho hay những người từng tiếp xúc gần với hai nhân viên nhiễm nCoV được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

"Chúng tôi mong là văn phòng có thể trở lại làm việc vào 16/3", bà Zirinsky chia sẻ trong một thông báo gửi tới các nhân viên.

Ngoài CBS, các hãng truyền thông lớn khác của Mỹ như Associated Press và NBC hôm 11/3 cũng công bố kế hoạch làm việc tại nhà trước mối lo ngại lây lan Covid-19. Washington Post, NYTimes, CNN cũng khuyến khích hoặc cho phép nhân viên làm việc từ xa những ngày gần đây. NBC News cho biết họ sẽ cho phép các nhân viên ở New York, New Jersey và Connecticut làm việc tại nhà.

Covid-19 đã xuất hiện ở 122 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 126.000 người nhiễm, hơn 4.600 người chết và hơn 68.000 người bình phục. Mỹ ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm, 38 ca tử vong và 15 người bình phục.

Mai Lâm (Theo Miami Herald)