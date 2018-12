Đại gia nộp phạt thay những phụ nữ mặc burkini ở Pháp

Thành phố Pháp cấm phụ nữ mặc áo tắm kiểu Hồi giáo

Ông Rachid Nekkaz đã chi nhiều tiền để nộp phạt cho các phụ nữ Hồi giáo vi phạm quy định trang phục của Pháp. Ảnh: Alchetron

Ông Rachid Nekkaz, 44 tuổi, một nhà kinh doanh bất động sản gốc Algeria, cho biết cá nhân ông phản đối áo tắm kiểu Hồi giáo và mạng che mặt, nhưng ông tin rằng trong xã hội dân chủ, không ai có quyền cấm người khác mặc trang phục mà họ chọn lựa.

"Với điều kiện trang phục này không phải là mối đe dọa cho sự tự do của người khác hoặc sự an toàn lãnh thổ", Independent dẫn lời ông nói. "Ngay khi tôi thấy rằng nước Pháp không tôn trọng các quyền tự do cơ bản, tôi luôn sẵn lòng chìa ra những tấm séc của mình".

Năm 2010, ông Nekkaz đã thiết lập một "quỹ bảo vệ tự do" trị giá một triệu Euro (hơn 1,1 triệu USD) để nộp phạt thay cho những phụ nữ vẫn đeo mạng che mặt sau khi nó bị cấm tại Pháp và Bỉ. Hiện ông đã chi hơn 260.000 USD cho tiền phạt và các chi phí pháp lý.

Burkini, kiểu áo tắm kín toàn thân cho phép phụ nữ Hồi giáo đi bơi mà không để lộ cơ thể, vừa bị cấm tại những khu nghỉ mát bên biển ở Sisco, Cannes và Nice của Pháp. Ít nhất 4 phụ nữ đã bị phạt và 6 người khác bị yêu cầu rời khỏi bãi biển.

Giới chức thành phố Nice mô tả burkini là loại trang phục "công khai thể hiện sự tuân thủ một tôn giáo tại thời điểm mà Pháp và các điểm thờ phụng là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố".

Thị trưởng thành phố Cannes thì cho biết ông chỉ đơn giản cấm "một bộ đồng phục là biểu tượng của Hồi giáo cực đoan".

Các phụ nữ Tunisia, trong đó có một người mặc burkini (ngoài cùng bên trái), tắm biển. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ trích lệnh cấm này thể hiện sự bài xích Hồi giáo, phân biệt đối xử với nữ giới.

Doanh nhân Nekkaz ví lệnh cấm như việc không được phép làm người Hồi giáo khi ở Pháp.

Tuy nhiên, ông cũng từng bị cáo buộc là lợi dụng lệnh cấm mạng che mặt để nâng cao vị thế chính trị của bản thân. Ông từng có ý định tranh cử tổng thống Pháp vào các năm 2007 và 2012 nhưng sau đó không có đủ sự ủng hộ.

Năm 2013, ông bị tuyên 18 tháng tù treo và phạt hơn 5.600 USD vì vi phạm quy định đối với các ứng viên tổng thống. Ông tuyên bố mình chỉ cố gắng để chứng minh sự yếu kém của hệ thống bầu cử ở Pháp.

Ông Nekkaz lớn lên ở một vùng ngoại ô Paris nhưng sau đó từ bỏ quốc tịch Pháp vào năm 2013 để tranh cử tổng thống tại Algeria.

Thảo Phan