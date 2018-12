Đặc nhiệm Mỹ ra tòa vì dùng dao đâm chết phiến quân IS

10 đặc nhiệm SEAL Mỹ bị loại ngũ vì sử dụng ma túy / Những khác biệt giữa hai đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ

Trung sĩ Edward Gallagher và ảnh chụp trong thời gian được triển khai tới Iraq. Ảnh: Navy Times.

Edward Gallagher, cựu trung sĩ đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, sẽ phải ra tòa vào ngày 14/11 với cáo buộc sát hại trái quy định một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mosul, Iraq năm 2017, Task & Purpose đưa tin.

Gallagher bị bắt từ ngày 11/9 và bị giam tại nhà tù quân sự Miramar ở San Diego sau khi các thành viên trong đơn vị của Gallagher cáo buộc đặc nhiệm này rút dao đâm vào người và cổ một tay súng IS khi phiến quân này đã bị lực lượng SEAL bắt và điều trị vết thương.

Luật sư của Gallagher cho rằng phiến quân IS chết do vết thương sau giao tranh, tuy nhiên từ chối mô tả vết thương hoặc loại vũ khí gây ra những vết thương này. Ngoài cáo buộc đâm chết phiến quân IS, Gallagher còn đối mặt với cáo buộc sát hại dân thường tại Iraq.

"Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ (NCIS) đang điều tra về hành vi nghiệp vụ sai trái của một binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm được triển khai tới Iraq năm 2017. Chúng tôi nghiêm túc xem xét các cáo buộc về hành vi sai trái và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra", trung úy Tamara Lawrence, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hải quân Mỹ, cho biết.

Phát ngôn viên Lawrence từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ án. Theo luật sư Stackhouse, chi tiết cáo buộc chống lại Gallagher bị cấm công bố theo lệnh bảo vệ bí mật do Tư lệnh Nhóm Tác chiến Đặc biệt 1 của hải quân Mỹ ban hành.

