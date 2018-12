Đặc nhiệm Mỹ đào công sự, sẵn sàng đối mặt lính đánh thuê Nga ở Syria

Sự tuyệt vọng của lính đánh thuê Nga dưới làn đạn pháo Mỹ ở Syria / 100 lính đánh thuê Nga muốn tới Syria trả thù lính Mỹ

Lính đặc nhiệm Mỹ tại Syria. Ảnh: SOFREP.

Các đơn vị đặc nhiệm Mỹ tại Syria đang đào công sự và xây dựng trận địa phòng thủ, chuẩn bị đối phó với bất cứ hành động trả đũa nào cho trận giao tranh làm nhiều lính đánh thuê Nga thiệt mạng hồi tháng trước, theo NBC News.

Nhiều lính đánh thuê Nga có mặt trong đợt tấn công nhắm vào vị trí của lực lượng nổi dậy Syria và các đặc nhiệm Mỹ tại khu vực nhiều dầu mỏ ở miền đông Syria hôm 7/2, khiến quân đội Mỹ phải đáp trả bằng bom và đạn pháo, làm nhiều lính đánh thuê Nga thiệt mạng.

Moscow xác nhận 5 công dân Nga đã thiệt mạng trong vụ không kích, trong khi Washington cho rằng gần 200 tay súng thân chính phủ Syria đã chết dưới hỏa lực của Mỹ.

Sau trận đánh này, nhiều người Nga đã bị sốc và cảm thấy tức giận khi nhiều lính đánh thuê nước này thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ. Một công ty an ninh tư nhân tại vùng Yekaterinburg cho biết có ít nhất 100 người đã đăng ký đến tham chiến tại Syria để báo thù.

Động thái này khiến đặc nhiệm Mỹ đóng quân ở miền đông Syria cảm thấy lo ngại, đặc biệt là khi lực lượng thân chính phủ Syria đang hoạt động ở cách căn cứ Mỹ chỉ gần 5 km.

"Những quả đạn pháo của đối phương có nguy cơ đánh trúng mục tiêu và gây thương vong cho lính Mỹ. Do đó, chúng tôi phải tiếp tục chuẩn bị trận địa phòng thủ", tướng Johnathan Braga, chỉ huy chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, tuyên bố. Kết quả là quân Mỹ đang tích cực xây dựng hệ thống hầm hào và công sự, sẵn sàng cho bất cứ trận giao tranh nào nổ ra.

Dù quân Mỹ đẩy lùi được đợt tấn công hồi tháng 2 của lực lượng thân chính phủ Syria và lính đánh thuê Nga mà không chịu bất cứ thương vong nào, tướng Braga tỏ ra lo ngại về nguy cơ nổ ra đụng độ tương tự giữa hai bên trong tương lai.

"Chẳng có lý do gì khiến lực lượng chiến đấu thân Syria lại ở sát chúng tôi đến thế. Tôi không cho rằng động thái này có tác dụng làm giảm leo thang", tướng Braga nói.

Hiện chưa rõ lính đánh thuê Nga và lực lượng thân chính phủ Syria sẽ làm gì để đối phó với đặc nhiệm Mỹ, nhất là khi không có sự can thiệp của quân đội Nga và không sở hữu các loại vũ khí phòng không hiện đại.

Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ gần đây, một lính đánh thuê Nga tiết lộ lực lượng này đã trải qua những giây phút tuyệt vọng dưới hỏa lực pháo binh Mỹ và trực thăng vũ trang, khi không có trong tay vũ khí phòng không nào, khiến họ hoàn toàn bất lực trước những đòn tấn công uy lực từ máy bay Mỹ.

Duy Sơn