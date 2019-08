Dạ tiệc cấm đàn ông ở Kenya

Một buổi tối ấm áp ở ngoại ô thủ đô Kenya, một khoảng không gian ngoài trời được nhóm phụ nữ trẻ thuê để làm câu lạc bộ và sàn khiêu vũ.

Những phụ nữ tham gia dạ tiệc khiêu vũ dành riêng cho nữ giới ở Nairobi, Kenya. Ảnh: Nest Collective.

Nhạc được chơi ở cỡ lớn và nhiều phụ nữ đang nhảy.

"Bạn phải rất nghiêm túc khi xuất hiện ở những nơi có đàn ông. Bạn muốn đi chơi với bạn bè nhưng bị đàn ông can thiệp. Do đó, cần một không gian nơi tất cả phụ nữ cảm thấy an toàn và bạn thấy mình đang ở một nơi có những người thấu hiểu bạn", Jane, một cô gái 26 tuổi đến dự bữa tiệc này với người bạn thân nhất của cô, Shani, nói.

"Khi tôi biết rằng đó là một không gian an toàn cho nữ giới, ngay lập tức tôi đã đăng ký", Shani, bạn thân của Jane, nói.

Câu lạc bộ dành riêng cho nữ giới ở thủ đô Nairobi có tên Strictly Silk, do ba phụ nữ là Njoki Ngumi, Njeri Gatungo và Akati Khasiani, đều là thành viên của Nest Collective, một trung tâm nghệ thuật đa ngành ở Kenya, quản lý.

An ninh câu lạc bộ này được thắt chặt, chỉ một vài người đàn ông được phép qua cửa, nhưng cũng chỉ để đưa phụ nữ vào. Không chỉ khách hàng đến đây là phụ nữ, những người "thầu" câu lạc bộ, nhân viên an ninh, DJ, MC cũng là phụ nữ. Ý tưởng về không gian dành riêng cho nữ giới này đã được nhiều phụ nữ hoan nghênh.

"Năm 2018 là một năm khó khăn với rất nhiều phụ nữ Kenya. Có rất nhiều câu chuyện về bạo lực đối với nữ giới và mọi người trở nên thờ ơ với việc kết đôi trực tuyến cũng như ngoài đời. Có rất nhiều câu chuyện xung quanh quấy rối tình dục. Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát điều này, nhằm tôn vinh phụ nữ trong những không gian vốn không chào đón họ, đặc biệt là những gì liên quan đến cuộc sống về đêm", Ngumi, một trong ba chủ của câu lạc bộ nói.

Ngumi khẳng định các nền văn hóa như Ấn Độ, Arab và thậm chí một số tôn giáo như đạo Hồi, từ lâu đã có không gian riêng dành cho phụ nữ, nên ý tưởng này không quá mới lạ.

Kenya gần đây xuất hiện một số vụ hiếp dâm công khai và nhiều vụ tấn công tình dục đáng báo động. Năm 2018, tổ chức Kế hoạch từ thiện quốc tế xếp thủ đô Nairobi thứ 6 trong tổng số thành phố khắp toàn cầu về quấy rối tình dục phụ nữ. Các chuyên gia của tổ chức này cho hay nguy cơ phụ nữ Kenya bị quấy rối tình dục nơi công cộng là 50%.

Tháng 5/2019, Liên đoàn Luật sư nữ Kenya (Fida Kenya) cảnh báo hơn 50 trường hợp phụ nữ bị quấy rối tình dục trên cả nước trong 5 tháng đầu năm.

Munira, 22 tuổi và Khadija, 25 tuổi là hai người bạn thân theo đạo Hồi. Họ có rất ít lựa chọn, thậm chí không có khi đêm về. Strictly Silk là một lựa chọn mới cho họ. "Một số trong chúng tôi đã cởi khăn trùm đầu để hòa nhập vào bữa tiệc nhảy", Khadija nói.

Song vẫn còn những người nghi ngờ rằng quán bar Strictly Silk đơn thuần là nơi tổ chức những bữa tiệc đồng tính nữ. Bà chủ Ngumi phủ nhận. "Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người, kể cả những người không đồng tính".

Quan hệ tình dục đồng tính bị coi là bất hợp pháp ở Kenya và có thể bị phạt tới 14 năm tù. Tháng 5 năm nay, tòa tối cao Kenya giữ nguyên các điều khoản trong luật hình sự đối với tình dục đồng tính.

Ngumi hi vọng những buổi dạ tiệc khiêu vũ như ở quán bar Strictly Silk sẽ không chỉ được tổ chức thường xuyên ở Kenya mà mở rộng ra khắp châu Phi.

Mai Lâm (Theo BBC)