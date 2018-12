Czech ngừng cấp thị thực lao động cho người Việt

Hỏa hoạn thiêu rụi chợ người Việt ở biên giới Czech - Đức / Người Việt biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở Czech

Trung tâm thương mại Sapa của người Việt ở thủ đô Prague, Czech. Ảnh: Prague off the map

Prague Daily Monitor dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Czech cho hay quyết định trên được áp dụng cho các đơn xin thị thực dài hạn nhằm mục đích lao động hoặc kinh doanh từ ngày 18/7.

Ông Jan Hamacek, Bộ trưởng Nội vụ kiêm quyền Ngoại trưởng Czech, cho biết biện pháp trên được thực thi do "số lượng đơn xin thị thực quá lớn khiến cơ quan ngoại giao Czech tại Hà Nội bị quá tải và cũng do những nguy cơ mà Hội đồng An ninh Quốc gia Czech đã thảo luận gần đây".

Theo giới chức Czech, các nhà tuyển dụng nước này đã thu hút được một lượng lao động từ Ukraine, Mông Cổ, Philippines và Serbia thông qua chương trình cấp thẻ lao động đặc biệt.

Hiện ưu tiên của sứ quán Czech tại Việt Nam là chấp nhận các đơn xin thị thực nhằm mục đích đoàn tụ gia đình.

Hồi tháng 6, ông Lubomir Zaoralek, chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện Czech, từng nhận định "Việt Nam đang trở thành mối nguy cơ hàng đầu về an ninh" với quốc gia này. Ông nói rằng người Việt chiếm một phần lớn tỷ lệ tội phạm có tổ chức ở Czech.

Ông cũng đề cập đến việc các băng nhóm người Việt và Trung Quốc sản xuất ma túy đá trái phép, "gây thiệt hại hàng chục tỷ koruna" (tiền tệ của Czech). Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Czech cho hay phát ngôn của ông Zaoralek không phải là quan điểm chính thức của nước này.

Năm 2008, chính phủ Czech từng ngừng cấp visa cho công dân Việt Nam, dẫn lý do tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng nhưng quyết định này được gỡ bỏ một năm sau đó.

Hiện có hơn 65.000 người Việt sinh sống ở Czech, tạo thành nhóm dân tộc thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Đông Âu này.