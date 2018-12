Cựu giám đốc CIA tố Trump che giấu việc hợp tác với Nga

Trump tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA

Cựu giám đốc CIA John Brennan đến dự một phiên điều trần tại Washington hôm 16/5. Ảnh: Reuters.

"Trump rõ ràng đang ngày càng tuyệt vọng trong việc tự bảo vệ mình và những người thân cận. Đó là lý do ông ấy tước đặc quyền an ninh của tôi, một quyết định mang động cơ chính trị để ngầm đe dọa những người dám thách thức ông ấy", cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan viết trong bài bình luận trên New York Times hôm qua.

Brennan đề cập tới những báo cáo chứng minh Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời lưu ý rằng chính Trump trong chiến dịch tranh cử từng kêu gọi Moskva tìm kiếm những email bị thất lạc của Hillary Clinton, đối thủ của ông.

Trump hôm 15/8 cũng cho biết việc trừng phạt Brennan liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông cho rằng cuộc điều tra này là "giả tạo" và có những người đứng đằng sau nó, ám chỉ Brennan, nói thêm rằng việc tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA là "điều phải làm".

Trong thông báo hôm 15/8, Nhà Trắng tuyên bố Brennan "gieo rắc chia rẽ và hỗn loạn", đồng thời đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ và quá khích" nhằm vào chính quyền. Quyết định này đưa ra sau khi Brennan chỉ trích Trump vì công kích nữ cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman.

Brennan từng kịch liệt chỉ trích những hành động của Trump, như cho rằng cách thể hiện của Tổng thống Mỹ trong hội nghị thượng định tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan "không khác gì sự phản bội".

Việc Brennan bị tước đặc quyền an ninh, đồng nghĩa với việc không thể tiếp cận với những thông tin tuyệt mật của chính phủ, là hình phạt nghiêm khắc chưa từng thấy. Các cựu giám đốc CIA và quan chức an ninh hàng đầu khác thường được phép giữ đặc quyền, ít nhất trong một số giai đoạn, để họ có thể tư vấn cho người kế nhiệm và phụ trách những công việc nhất định.

Trump hôm 15/8 tuyên bố ông đang đánh giá liệu các quan chức cấp cao khác từng chỉ trích ông có nên bị tước đặc quyền an ninh như Brennan hay không. Tổng thống Mỹ thậm chí chỉ đích danh những người ông muốn trừng phạt như cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Michael Hayden hay cựu thứ trưởng Bộ Tư Pháp Sally Yates.

Ánh Ngọc