Cựu đặc vụ CIA nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Lee khai đã nhận tiền cùng lời hứa "chăm sóc trọn đời" từ hai đặc vụ Trung Quốc để chuyển cho họ thông tin tình báo mật.

Cựu đặc vụ CIA Jerry Chun Shing Lee. Ảnh: SCMP.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1/5 cho biết cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Jerry Chun Shing Lee , 54 tuổi, đã thừa nhận được hai sĩ quan tình báo Trung Quốc tiếp cận hồi năm 2010 và đề nghị trả 100.000 USD để cung cấp những thông tin mật ông này thu được khi còn làm việc tại cơ quan này.

Lee gia nhập CIA sau khi có bằng thạc sĩ về quản trị nhân lực tại Đại học Thái Bình Dương Hawaii. Theo hồ sơ, Lee dường như từng hoạt động ở Tokyo, Nhật Bản, từ năm 1999 đến năm 2002 dưới vỏ bọc một nhà ngoại giao để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nhà chức trách Mỹ cho biết Lee cũng từng làm việc cho Chi nhánh Đông Á tại trụ sở chính CIA và văn phòng CIA ở Bắc Kinh trước khi thôi việc vào năm 2007 và đến Hong Kong.

Sau khi được các sĩ quan tình báo Trung Quốc hứa hẹn sẽ "chăm sóc trọn đời" nếu đồng ý hợp tác, Lee đã sao chép các thông tin bí mật về hoạt động của CIA cũng như địa điểm và khung thời gian của một chiến dịch nhạy cảm vào USB. Trong giai đoạn 2010-2013, hàng trăm nghìn USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cựu đặc vụ CIA này.

Cuối năm 2010, thời điểm CIA nhận ra các gián điệp của mình liên tục biến mất, mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn vào Lee.

Tháng 8/2012, FBI đã theo dõi Lee khi ông cùng gia đình trở về Mỹ. Các đặc vụ bí mật đột nhập vào phòng khách sạn Lee thuê ở Hawaii và Virginia và tìm thấy hai cuốn sổ nhỏ ghi những thông tin tuyệt mật, bao gồm danh tính của các đặc vụ CIA ngầm.

Do sợ "đánh rắn động cỏ", giới chức Mỹ tiếp tục để Lee tự do và tiếp tục theo dõi. Cựu đặc vụ CIA chỉ bị bắt vào ngày 15/1/2018 tại sân bay John F. Kennedy ở New York, với cáo buộc nắm giữ thông tin quốc phòng trái phép. Lee dự kiến bị xét xử vào ngày 23/8 và phải đối mặt với án tù chung thân.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)