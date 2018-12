Cụ bà Syria dùng súng đuổi IS để cứu cháu

IS đồng loạt tấn công, đánh bom tự sát ở Syria, 215 người chết / Quân đội Syria chọc thủng phòng tuyến, dồn ép IS đến sát biên giới

Bà lão được điều trị tại bệnh viện sau khi chống trả IS. Ảnh: AMN.

Người phụ nữ ngày 25/7 dùng khẩu AK-47 để chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi họ cố vào nhà bà tại Sweida - khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Bà đã giết hai chiến binh trước khi quân đội Syria đến hiện trường, theo trang tin Arab AMN.

Người phụ nữ bị thương nặng sau khi bị bắn vào dạ dày; tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục chống trả để bảo vệ 4 đứa cháu trong độ tuổi từ 7 tháng tuổi đến 7 tuổi.

IS ngày 25/7 đồng loạt tấn công nhiều ngôi làng và tiến hành hai vụ đánh bom tự sát vào thủ phủ tỉnh Sweida. Hai chiến binh kích nổ bom gần một khu chợ và khu trung tâm, trong khi hai phiến quân khác bị người dân phát hiện và tiêu diệt trước khi kịp kích hoạt khối thuốc nổ. Các tay súng IS cũng tấn công vào một số ngôi làng ở đông bắc thành phố Sweida, bắt một số dân làng làm con tin và đụng độ với lực lượng chính phủ.

Đợt tấn công đồng loạt này của IS đã khiến 215 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Đây là chiến dịch đẫm máu nhất do IS thực hiện kể từ khi phiến quân bị đẩy lùi khỏi tất cả các vị trí chiến lược ở Syria và chỉ còn cố thủ tại một khu vực sa mạc nhỏ gần Sweida.

Sau khi đẩy lùi IS khỏi các ngôi làng ở ngoại ô Sweida, quân đội Syria đã mở đợt phản công và không kích dữ dội vào vị trí cố thủ của IS tại đây.