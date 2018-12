Công viên Disney trong tầm ngắm của kẻ thảm sát Mỹ

Kẻ xả súng Mỹ 'bình tĩnh' khi thương lượng với cảnh sát / Video đầu tiên bên trong hộp đêm đồng tính bị xả súng ở Mỹ

Công viên Disney World ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, từng nằm trong tầm ngắm của nghi phạm xả súng ở câu lạc bộ đêm Pulse. Ảnh: AP

Nhà chức trách phát hiện ra rằng nghi phạm xả súng tại hộp đêm đồng tính Pulse từng nhắm mục tiêu vào Disney World, Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết. Theo họ, Disney World là một trong những địa điểm mà Mateen đến khi tìm kiếm các mục tiêu tấn công.

Theo Fox News, các chuyên gia từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang kiểm tra máy tính của Mateen để tìm bằng chứng trực tiếp cho thấy y có ý định tấn công Disney World và những khu vực xung quanh.

James Comey, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hôm qua cho hay nhiều khả năng Mateen bị cực đoan hóa trên mạng và được truyền cảm hứng từ những nhóm khủng bố ở nước ngoài.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Arab Saudi tiết lộ Mateen từng đến quốc gia này hai lần vào năm 2011 và 2012 trong chuyến hành hương tới thánh địa Mecca. Giới chức Mỹ và Arab Saudi không rõ Mateen đã gặp ai trong hai chuyến đi nói trên và liệu chúng có mối liên hệ với vụ thảm sát ở câu lạc bộ đồng tính hay không.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2h02 ngày 12/6 tại hộp đêm Pulse khiến 50 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm cho vụ việc. Nhóm cực đoan này nói rằng cuộc tấn công do "một trong những chiến binh của Caliphate" thực hiện. Mateen trước khi xả súng cũng gọi cho số điện thoại khẩn cấp 911, thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tuy nhiên, theo các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Mateen có liên lạc với khủng bố ở nước ngoài hay vụ tấn công được chỉ đạo bởi ai khác.

Omar Mateen, nghi phạm xả súng tại Orlando. Ảnh: CBS

Vũ Hoàng