Trung Quốc bắt công dân thứ ba của Canada sau vụ giám đốc Huawei

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết công dân Canada Sarah McIver bị bắt do làm việc bất hợp pháp tại nước này và phải đối mặt với "xử phạt hành chính", nhưng không nêu cụ thể về hình phạt, AFP đưa tin.

Bà Hoa nhấn mạnh trường hợp của McIver khác so với cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, hai công dân Canada bị cơ quan an ninh Trung Quốc bắt tuần trước với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Cơ quan công an địa phương đã thực hiện vụ bắt McIver.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua cũng cho biết việc công dân thứ ba bị bắt không liên quan tới hai trường hợp trước đó. Ông nhấn mạnh phải xử lý tình huống "cẩn thận và nghiêm túc", bởi việc "lên gân chính trị" có thể cản trở nỗ lực đưa các công dân về nước an toàn. Tờ National Post của Canada xác định McIver là một giáo viên tới từ tỉnh Alberta.

Sự cố với ba công dân Canada xảy ra sau khi Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vào ngày 1/12 theo yêu cầu của Washington, khiến quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng. Tòa án Canada hôm 11/12 quyết định để bà Mạnh tại ngoại trong khi chờ phiên tòa dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa dối ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Ánh Ngọc