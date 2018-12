Con trai Trump so sánh ảnh cha 'đối đầu' tại G7 với Obama

Cố vấn của Trump cáo buộc Thủ tướng Canada 'đâm sau lưng Mỹ' / Đức tung ảnh Trump 'đối đầu' với các lãnh đạo G7

Con trai cả của Tổng thống Trump đang đi nghỉ cuối tuần nhưng vẫn bày tỏ sự ủng hộ với cha trên mạng xã hội Instagram.

Hình ảnh Obama và Trump tại G7 năm 2015 và 2018 được Donald Jr. đăng tải. Ảnh: Instagram

Anh chia sẻ hai bức ảnh, trong đó có ảnh cho thấy cựu tổng thống Barack Obama cười tươi, ngồi cùng hàng ghế với Thủ tướng Angela Merkel và các lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức năm 2015. Bức ảnh này được chú thích là "America last" (Nước Mỹ sau cùng).

Don Jr so sánh nó với bức ảnh còn lại đang gây sốt được chụp tại hội nghị G7 năm nay ở Canada hôm 9/6, cho thấy tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước dường như đang ở hai bên chiến tuyến. Ông Trump ngồi ở bàn, khoanh tay, trong khi bà Merkel chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào mặt lãnh đạo Mỹ, đằng sau và xung quanh bà là các lãnh đạo Pháp, Nhật Bản.

Don Jr. chú thích bức ảnh này là "America first" (Nước Mỹ trước tiên). Đây cũng là chính sách ngoại giao của ông Trump gây căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh tại G7 vừa qua. Ông Trump đã không chấp nhận ký vào tuyên bố chung của G7, trong đó có điều khoản cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ và tuân thủ các quy tắc thương mại đã được thiết lập từ trước tới nay.

Donald Jr. dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton dưới bài viết: "Chỉ là một G7 nữa nơi các quốc gia khác mong chờ Mỹ sẽ luôn là nhà băng của họ. Tổng thống đã làm rõ ngày hôm nay. Sẽ không còn điều đó nữa". Anh không quên thêm từ khóa "America First" và "Make America Great Again".

Donald Jr. đang đi nghỉ cuối tuần nhưng vẫn đăng ảnh ủng hộ cha. Ảnh: Instagram

Bức ảnh mới nhất không phải là khoảnh khắc khó xử đầu tiên giữa Trump và Merkel, người thẳng thắn phản đối cách tiếp cận của tổng thống Mỹ về thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran và hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 3/2017, Trump không nghe hoặc đã cố tình phớt lờ đề nghị bắt tay của bà Merkel tại Phòng Bầu dục. Một tháng sau đó, chuyến công du Mỹ của thủ tướng Đức chỉ diễn ra trong một ngày với một bữa trưa bàn bạc công việc.