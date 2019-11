Con trai ra sách bênh vực Trump

MỹDonald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Trump, ra mắt cuốn sách 300 trang công kích các đối thủ chính trị của bố.

Cuốn sách với tựa đề "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence US", tạm dịch: "Bị kích động: Cánh tả thù địch và muốn bịt miệng nước Mỹ như thế nào", do nhà xuất bản Center Street ấn hành.

Phần lớn nội dung sách chỉ trích các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, trong đó có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, công tố viên đặc biệt Robert Mueller và cả giới truyền thông chính thống. "Nếu bạn yêu nước Mỹ và thịt đỏ, bạn không quan tâm đến chính trị đúng đắn, bạn đã tìm đến đúng chỗ", trang bìa cuốn sách viết.

Cuốn "Triggered" bày bán tại một cửa hàng sách ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 5/11. Ảnh: AFP.

Trump Jr thường không ngần ngại chỉ trích các đối thủ của Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội, do đó, văn phong đầy "tính chiến đấu" cũng có thể được thấy trong cuốn sách. Anh quan tâm đến cuộc tái tranh cử của bố vào năm 2020 và thừa nhận từng không quan tâm đến chính trị, nhưng có thể cân nhắc ra tranh cử trong tương lai. "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì", Trump Jr nói.

Sách còn kể về thời thanh niên của Trump Jr, người từng nghiện rượu nặng và thích tiệc tùng. "Tôi bắt đầu nhận ra với tính cách của mình, uống rượu là một công thức cho thảm họa", con trai lớn của Tổng thống Mỹ viết. Trump Jr cũng thừa nhận "nghiện" Twitter và Facebook, nhưng cáo buộc các mạng xã hội đang kiểm soát thông tin của nhiều người.

Dù vừa mới phát hành, sách nhanh chóng lọt vào top 3 những cuốn bán chạy nhất của Amazon, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi 66,5 triệu người theo dõi ông trên Twitter mua. "Một cuốn sách mới tuyệt vời mà tôi khuyến nghị tất cả hãy tìm đọc", Trump đăng Twitter hôm 4/11.

Trump Jr, 41 tuổi, là con trai cả của Tổng thống Trump. Anh cùng em trai Eric đang quản lý kinh doanh của gia đình.

Mai Lâm (Theo AFP)