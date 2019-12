Con gái dàn cảnh bị bắt cóc trước mặt mẹ

MỹKarol Sachez, 16 tuổi thừa nhận với cảnh sát New York rằng chính cô đã dàn cảnh bị bắt cóc trước mặt mẹ mình vì mâu thuẫn.

Camera ghi lại sự việc cho thấy Sachez cùng mẹ đang đi bộ gần phố East 156 ở New York tối 16/12 thì hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe, xô ngã người mẹ, đẩy thiếu nữ vào xe và bỏ chạy. Chiều 17/12, Sachez chủ động trình báo với cảnh sát về sự việc và thừa nhận mình dàn dựng vụ "bắt cóc".

NYTimes dẫn lời quan chức sở cảnh sát New York cho hay sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Một quan chức cảnh sát cũng mô tả người mẹ "áp đặt quá mức", muốn đưa Sachez trở về quê nhà ở Honduras nhưng thiếu niên này phản đối.

Karol Sachez trong ảnh do sở cảnh sát New York cung cấp. Ảnh: ABC News.

Sau khi bị thẩm vấn tại sở cảnh sát New York, Sachez đã được thả. Hiện các nhà điều tra vẫn đang xác định Sachez và hai người đàn ông liên quan phải đối mặt với tội danh gì.

Sự việc khiến cơ quan chức năng New York phát cảnh báo Amber, cảnh báo khẩn cấp về bắt cóc trẻ em hôm 17/12 và thu hút sự chú ý của truyền thông. Sở cảnh sát New York vui mừng vì sự trở về an toàn của thiếu nữ.

Idalmy Martinez, dì của Sachez, cho hay gia đình đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động của cháu gái, mô tả cháu mình là một người vui vẻ, điềm tĩnh và thân thiết với mẹ.

Mai Lâm (Theo Fox News)