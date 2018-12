Cố vấn quân sự Mỹ dọa tiêu diệt phiến quân IS bằng xẻng công binh

IS còn chưa đến 3.000 phiến quân ở Syria, Iraq

Hình ảnh lính Mỹ cầm xẻng do cố vấn Troxell đăng tải. Ảnh: CNN.

"IS cần hiểu rằng liên quân đang được lệnh tiêu diệt chúng. Vì vậy, chúng có hai lựa chọn phải quyết định: Đầu hàng hay là chết", CNN hôm nay dẫn tuyên bố trên Facebook của John W. Troxell, cố vấn Chủ tịch hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Troxell cho biết nếu các tay súng IS không đầu hàng liên quân sẽ tiêu diệt chúng bằng những biện pháp cực đoan nhất như ném bom, bắn hoặc đánh đến chết bằng dụng cụ công binh, đồng thời đăng bức ảnh một quân nhân Mỹ đang cầm xẻng để đe dọa phiến quân.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu phát động chiến dịch quân sự diệt IS ở Iraq năm 2014, sau đó mở rộng hoạt động sang Syria. Dưới sức ép quân sự của liên quân phương Tây cũng như quân đội Nga, IS đã đánh mất hàng loạt sào huyệt, cứ điểm và đang lẩn trốn trong các sa mạc để cố thủ.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Iraq và Syria sau khi IS bị đánh tan tác, nhưng Lầu Năm Góc tháng trước khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria cho đến khi tình hình ở các khu vực được giải phóng từ tay IS ổn định trở lại và Mỹ chỉ rút quân khi "các điều kiện" trên mặt đất cho phép.

Nguyễn Hoàng