Cổ động viên World Cup bị cấm cửa vì dạy cô gái Nga nói bậy

Anh điều tra cổ động viên World Cup chào kiểu phát-xít

Cổ động viên World Cup bị cấm cửa vì dạy phụ nữ Nga nói bậy Cổ động viên Argentina dạy cô gái Nga nói những lời khiếm nhã. Nguồn: Marca TV.

Video do cổ động viên Argentina đăng lên cho thấy anh này đang đề nghị cô gái trẻ không hiểu tiếng Tây Ban Nha lặp lại những cụm từ khiếm nhã, theo AP. Quan chức an ninh chính phủ Argentina Guilermo Madero tuyên bố cổ động viên này "sẽ không thể vào các sân vận động tổ chức giải đấu và không được xem World Cup".

Madero đã gửi yêu cầu chính thức lên chính phủ Argentina, sau đó khai báo tên của cổ động viên với lực lượng an ninh Nga. Anh này đã bị tịch thu thẻ cổ động viên (Fan ID) dùng để ra vào các sân vận động trong thời gian diễn ra World Cup.

Từ khi giải đấu bắt đầu đã xuất hiện một loạt sự cố liên quan đến việc các cổ động viên tới từ Mỹ Latin khuyến khích phụ nữ nước ngoài nói những lời khiếm nhã bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu.

Nhiều cổ động viên trước đó cũng bị phạt do cư xử không đúng mực. Một cổ động viên Colombia bị tịch thu Fan ID do đăng video phân biệt chủng tộc với một nữ cổ động viên Nhật Bản. Trong khi đó, hai cổ động viên Nga bị giam giữ 10 ngày do chửi thề với cảnh sát trước một trận đấu World Cup.

Ánh Ngọc