Cô dâu Ukraine gây ngạc nhiên vì từ chối nhận tiền của chú rể Trung Quốc

He và Inesa (giữa) trong đám cưới hôm 8/3. Ảnh: 163.com

He Pengwei, ở huyện Dương Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, và Inesa, người Ukraine, quyết định kết hôn sau một năm hẹn hò, theo SCMP.

Inesa, một phiên dịch viên, yêu He bởi sự ấm áp và tốt bụng của anh. He, một nhân viên kinh doanh, lại thích sự vui vẻ, cởi mở của cô gái Ukraine. Khi hai người thông báo với cha mẹ về ý định tổ chức đám cưới, gia đình Inesa cho hay họ không yêu cầu cha mẹ của He phải nộp sính lễ lớn mới được rước cô về làm dâu.

Việc gia đình nhà gái thách cưới dưới hình thức là một khoản tiền lớn hay nhà cửa vẫn là phong tục phổ biến ở Trung Quốc. Mức thách cưới được đưa ra ở mỗi địa phương là khác nhau nhưng thường tương đương hàng nghìn đôla Mỹ.

Một cuộc khảo sát do People’s Daily thực hiện hồi năm ngoái cho thấy các chú rể ở Bắc Kinh thường tặng gia đình cô dâu 200.000 nhân dân tệ (31.600 USD) tiền mặt và một căn hộ trước khi hai bên tổ chức hôn lễ.

Phong tục này cũng diễn ra ở nhiều nước châu Á, Trung Đông và châu Phi nhưng không có ở Ukraine và các nước châu Âu khác.

"Gia đình nhà gái không thách cưới và không yêu cầu chúng tôi phải mua nhà hay mua xe", ông He Jianguo, cha của He, ngạc nhiên kể hôm 12/3. "Đám cưới của con trai tôi rất đơn giản và chúng tôi chỉ chuẩn bị trong một tuần. Họ hàng của tôi nói rằng họ chưa bao giờ thấy chú rể nào lấy được vợ dễ dàng như thế".

Ảnh cưới của He và Inesa. Ảnh: 163.com

Sau lễ cưới hôm 8/3, He và Inesa trở thành những ngôi sao trên mạng xã hội. Những người dân hiếu kỳ đổ đến theo dõi hôn lễ của họ sau khi một video quay cảnh cô dâu tóc vàng, mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc, cùng chú rể đi bộ trên đường phố Dương Thành lan truyền trên mạng.

Inesa và He dự định kinh doanh tại Trung Quốc và sẽ sang thăm quê hương của cô dâu trong hai năm tới để tổ chức đám cưới theo phong cách Ukraine.

"Dù có những lúc cãi vã, chúng tôi vẫn bao dung với nhau. Tôi rất may mắn khi gặp được cô gái tốt như thế", He nói về vợ mới cưới.

Anh Ngọc