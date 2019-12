Chó nghiệp vụ Mỹ gầy trơ xương ở Jordan

Chó nghiệp vụ được Mỹ gửi tới Jordan, Ai Cập theo chương trình chống khủng bố đã bị ngược đãi, bỏ bê, khiến nhiều con suy dinh dưỡng hoặc chết.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/12 thông báo nước này sẽ ngừng gửi chó nghiệp vụ đến Jordan và Ai Cập sau báo cáo về những con chó bị chết do bị bỏ bê hoặc ngược đãi.

"Bất cứ cái chết nào với chó nghiệp vụ đều là điều hết sức đáng buồn và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo được đưa ra sau báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy một con chó đã chết ở Jordan vào năm 2017 vì chứng tăng thân nhiệt (say nắng). Hai con chó khác "được đưa trở lại Mỹ trong tình trạng nguy kịch". Quan chức buộc phải để một con được "chết êm ái". Một con bị thiếu cân trầm trọng đã được chăm khỏe trở lại. Cả ba đều thuộc giống chó Malinois của Bỉ.

Một báo cáo hồi đầu tháng này cho thấy thêm hai con chó được gửi đến Jordan đã chết vì "nguyên nhân không tự nhiên", một do say nắng và một do ngộ độc thuốc sâu mà cảnh sát phun. Một bác sĩ thú y nói với các nhà điều tra rằng say nắng hoàn toàn có thể phòng ngừa và chó chết vì say nắng là đặc biệt khủng khiếp.

Một con chó nghiệp vụ Mỹ ở Joran gầy trơ xương trong bức ảnh chụp hồi tháng 8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngoài ra, ba trong 10 con được cung cấp cho Ai Cập vào tháng 8/2018 đã chết do ung thư phổi, vỡ túi mật và say nắng. Chính quyền Ai Cập đến nay vẫn từ chối cho nhân viên Mỹ tiếp cận những con chó hoặc cũi nuôi chúng. Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập đã yêu cầu báo cáo y tế đầy đủ về cái chết của ba con chó trong năm nay.

Một báo cáo hồi tháng 9 của Mỹ đã nhấn mạnh các trường hợp sơ suất trong việc chăm sóc hơn 100 chó nghiệp vụ được gửi tới Jordan, Ai Cập và 8 nước khác trong những năm gần đây. Những con chó được huấn luyện ở Mỹ đã được đưa tới các quốc gia này như một phần của các chương trình chống khủng bố.

Jordan và Ai Cập chưa bình luận. Jordan là nước nhận được nhiều nhất chó nghiệp vụ được đào tạo ở Mỹ, với gần 100 con.

"Những con chó đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống khủng bố của chúng tôi ở nước ngoài và cứu mạng người Mỹ", một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, thêm rằng, những con chó đã được gửi đến Jordan và Ai Cập sẽ vẫn ở lại đó trong thời gian này.

Báo cáo cho biết Bộ Ngoại giao cũng đã thu hồi 10 con chó từ Morocco sau khi phát hiện chúng không được sử dụng đúng mục đích.

Huyền Lê (Theo BBC, Wall Street Journal)