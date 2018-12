Chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton bị tấn công mạng

Đảng Dân chủ tiếp tục bị tấn công mạng, FBI vào cuộc

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công mới nhất được các nguồn tin hé lộ với hãng thông tấn Reuters hôm qua, sau thông tin về các vụ đột nhập mạng Uỷ ban Toàn quốc đảng Dân chủ (NDC) và Uỷ ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ (DCCC).

Theo BBC, chiến dịch vận động của bà Clinton cho hay chương trình phân tích dữ liệu được chia sẻ với các cơ quan khác, bị tin tặc đột nhập. Nhưng Nick Merrill, thư ký báo chí của bà Clinton, cho rằng "không có bằng chứng nào cho thấy các hệ thống nội bộ của chúng tôi bị tổn hại". Bộ Tư pháp Mỹ không bình luận.

Đơn vị an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu những cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị của đảng Dân chủ có đe doạ an ninh Mỹ hay không, nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề hôm qua nói với hãng thông tấn.

Sự tham gia của đơn vị an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp là dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông Obama đã kết luận cuộc tấn công mạng do nhà nước tài trợ, các cá nhân am hiểu cuộc điều tra nói. Bộ Tư pháp Mỹ không bình luận.

Nhiều quan chức Mỹ tin rằng các cuộc tấn công mạng do nhân viên làm việc cho chính phủ Nga thực hiện. Chính phủ Nga bác bỏ cáo buộc tham gia và lên án những phát ngôn "độc hại chống Nga" từ Washington.

Trọng Giáp